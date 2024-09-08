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Дерипаска: Доллар упадёт на 30% на мировом рынке

Российский предприниматель Олег Дерипаска прогнозирует падение доллара в ближайшие три года до 30% к мировым валютам.

– Доллар в любом случае с санкциями или без них в ближайшее 3 года потеряет до 30% своей ценности по отношению к основным мировым валютам. Всему виной запредельный госдолг в США. Более 35 трлн долларов. А санкции лишь усугубляют ситуацию, – написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, с 2000 года объем госдолга США вырос в шесть раз и составляет более $35 трлн. За это время лопнули пузыри доткомов и ипотеки. Американские власти ответили на них масштабными программами поддержки экономики. В последнее время росту госдолга способствовали пандемия коронавируса, геополитика, демографический фактор, налоговая реформа 2023 г. В настоящее время соотношение долг/ВВП превышает 122%, в то время, как в начале 2020 г. показатель составлял 107%.

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Проблема госдолга США — долгосрочная, подчеркивают аналитики БКС Мир инвестиций. Речь идет о временном горизонте до 2050 г. Для финансовых рынков это своего рода «серый лебедь». Итогом может стать рост инфляции.

– В качестве потенциальных факторов риска можно выделить портфели иностранных кредиторов, прямые интервенции государства и проблемы, связанные с инфраструктурой. К резкому обвалу Treasuries могут привести нестандартные ситуации, связанные с этими факторами. Самый экстремальный сценарий развития событий предполагает обесценивание госдолга через девальвацию американской валюты и гиперинфляцию, – резюмируют аналитики БКС.

Напомним, что в начале августа на мировых рынках произошёл обвал. Некоторые эксперты заявили, что «великая рецессия» только начинается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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