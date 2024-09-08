Состоятельные иркутяне чаще других оставляют негативные отзывы о товарах в Интернете

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, кто чаще всего в Иркутске оставляет негативные отзывы о товарах в Интернете. Результаты есть у SIA.RU.

«Чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще они признавались, что скорее напишут отзыв о неудачной покупке, чем об удачной», – отметили специалисты.

Граждане в возрасте от 35-44 лет чаще остальных пишут как позитивные, так и разгромные отзывы. Установлено, что женщины пишут отзывы чаще, положительные рекомендации товарам и услугам раздают активнее. Среди мужчин же больше тех, кто на своем опыте предостерегает других от неудачных приобретений.

В целом 7 из 10 иркутян, совершающих покупки в интернете, оставляют отзывы о приобретенных товарах и оплаченных услугах: 56% – в основном, в случаях, если удовлетворены покупкой, 17% – если нет.