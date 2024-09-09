Опрос, который может изменить рынок загородной недвижимости

Рынок загородной недвижимости в 2024 году претерпевает значительные изменения, и многие его участники уже ощутили на себе влияние этих перемен.

Девелоперская группа «Хрустальный» активно включилась в процесс адаптации и в рамках Школы загородного девелопмента проводит работу по сбору и анализу актуальных советов и данных для успешной работы с загородным рынком.

Если вы занимаетесь загородным строительством, вас приглашают принять участие в кратком опросе. Это поможет создать полное и объективное представление о текущих тенденциях на рынке недвижимости. Результаты опроса будут представлены всем участникам.

Каждый участник, заполнивший анкету, получит итоговый файл, содержащий:

Сводку ответов и ключевые выводы исследования

Лучшие практики компаний в условиях изменений

Рекомендации по адаптации к новым рыночным условиям

Заполнение анкеты займет всего несколько минут.

Пройти опрос можно по ссылке.

«Не упустите возможность повлиять на развитие рынка загородной недвижимости и получить ценные инсайты», – сказано в сообщении группы.