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Выборы-2024 в Иркутской области
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Александр Дубровин лидирует на выборах мэра Братска
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Александр Дубровин лидирует на выборах мэра Братска

Он уже набрал в три раза больше голосов, чем  действующий мэр Сергей Серебрянников.

Мэр Братского района Александр Дубровин заявил, что обошел на выборах 2024 года действующего мэра Братска Сергея Серебрянникова. Заявление он сделал в соцсетях на основании предварительных данных экзитполов.

«Более половины избирательных комиссий уже подсчитали голоса избирателей. Мы с вами получаем результат в три раза больше, чем уходящий мэр Сергей Серебренников. Точные данные я опубликую после подсчета 100% бюллетеней», – пишет кандидат в своем Telegram-канале.

На 18:00 последнего дня выборов – 8 сентября – явка на избирательные участки Братска составила 35,26%, в прошлом году в выборах поучаствовали 26% жителей города.

В целом, по Иркутской области явка на 18:00 составила 21,17%. Лидерами по этому показателю оказались Баяндаевский район – 61,59%, Осинский район –  55,09%. Самая низкая явка к указанному часу в Иркутском районе – 12,22%. В Иркутске на 18:00 проголосовали 13,12% избирателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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