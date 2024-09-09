Опубликованы предварительные результаты выборов в думу Иркутска

Большинство кандидатов из списка лидеров состоят в партии «Единая Россия». Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии Иркутской области.

округ N12 – Александр Друзенко (69,44%) («Единая Россия»);

округ N13 – Геннадий Ильичев (68,92%) («Единая Россия»);

округ N14 – Алексей Вепрев (85,47%) («Единая Россия»);

округ N15 – Александр Квасов (75,06%) («Единая Россия»);

округ N31 – Оксана Жучкова (40,3%) («Единая Россия»);

округ N32 – Александр Сафронов (58,11%) («Единая Россия»);

округ N35 – Александр Панько (69,11%) («Единая Россия»);

округ N22 – Татьяна Марченко (70,57%) (ЛДПР);

округ N5 – Леонид Усов (52,3%) («Гражданская Платформа»).

Напомним, что в Иркутской области работали 1 387 избирательных участков. Явка на 18:00 в последний день выборов составила 21,17%. Лидерами по этому показателю стали Баяндаевский (61,59%) и Осинский (55,09%) районы.