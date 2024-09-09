Опубликованы предварительные результаты выборов в думу Иркутска

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Выборы-2024 в Иркутской области
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Большинство кандидатов из списка лидеров состоят в партии «Единая Россия». Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии Иркутской области.

  • округ N12 – Александр Друзенко (69,44%) («Единая Россия»);
  • округ N13 – Геннадий Ильичев (68,92%) («Единая Россия»);
  • округ N14 – Алексей Вепрев (85,47%) («Единая Россия»);
  • округ N15 – Александр Квасов (75,06%) («Единая Россия»);
  • округ N31 – Оксана Жучкова (40,3%) («Единая Россия»);
  • округ N32 – Александр Сафронов (58,11%) («Единая Россия»);
  • округ N35 – Александр Панько (69,11%) («Единая Россия»);
  • округ N22 – Татьяна Марченко (70,57%) (ЛДПР);
  • округ N5 – Леонид Усов (52,3%) («Гражданская Платформа»).

Напомним, что в Иркутской области работали 1 387 избирательных участков. Явка на 18:00 в последний день выборов составила 21,17%. Лидерами по этому показателю стали Баяндаевский (61,59%) и Осинский (55,09%) районы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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