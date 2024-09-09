Спрос на бухгалтеров и работников общепита вырос в Иркутской области

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали, как изменился спрос на персонал в Иркутской области в августе относительно того же месяца прошлого года.

По итогам августа спрос на персонал в Иркутской области вырос на 8,2% относительно августа 2023 года. В целом по стране потребность в кадрах за тот же период увеличилась на 13%.

Если смотреть на суммарный результат за прошедшие восемь месяцев года, Иркутская область показывает стабильный рост активности работодателей: +19% вакансий год к году (в целом по РФ за тот же период +25%), и остается четвертым по величине рынком труда в Сибири, на который приходится 13% от всех предложений о работе в федеральном округе.

Анализ активности работодателей в августе показал, что в этом году в области открылось больше вакансий в 18-ти направлениях из 27-и, в том числе, для бухгалтеров и экономистов (+23,2% вакансий в августе 2024 относительно августа 2023), работников ресторанно-гостиничного направления (+21,1%), фитнеса и салонов красоты (+17,6%), розницы (+17,3%), юристов (+14,5%).

Напротив, снизилась потребность в специалистах из сферы развлечений (-10,6% вакансий в августе 2024 относительно августа 2023), медиках и фармацевтах (-17,5%), менеджерах по страхованию (-19,1%), специалистах по стратегиям и консалтингу (-19,4%).