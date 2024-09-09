850 отметок появилось на карте «серого» майнинга в Иркутской области

Это те адреса, где, по данным энергетиков, добывают криптовалюту, создавая угрозу не только энергобезопасности населенных пунктов, но также жизни и здоровью людей. Сейчас на карте «серого» майнинга более 7350 точек. Наиболее тревожная тенденция в Иркутском районе, который впервые стал лидером нелегального майнинга в регионе.

С момента создания карты «серого» майнинга в 2022 году чаще всего на ней фиксировались случаи в Иркутске. Сейчас в областном центре 1452 точки, в Иркутском районе на текущий момент выявлено почти 1700 криптодобытчиков, где только в Марковском муниципальном образовании значатся 1304 точки «серых» майнеров. Сложная ситуация наблюдается в Грановщине, Мамонах и других населенных пунктах. Помимо этого, Иркутский район – лидер по безучетному потреблению, то есть воровству электроэнергии.

Остальные крупные города и поселки региона значительно отстают от лидеров рейтинга: Ангарск – 964 отметки, Шелеховский район – 461, Братск – 209, Шелехов – 161, Усолье-Сибирское и Усольский район – 198.

Если добавить к этому тот факт, что именно в Иркутском районе темпы роста строительства индивидуального жилья многократно превышают все прогнозы, неудивительно, что его жители испытывают постоянные трудности и перебои с электроэнергией.

Проблема «серого» майнинга и последствий такой деятельности продолжает оставаться актуальной. Одновременно со строительством новых подстанций и реконструкцией трансформаторов и линий электропередач число «серых» майнеров постоянно растет. Причем располагают свое оборудование они в неприспособленных для этого местах. Чаще всего криптопредприниматели выбирают жилые дома, гаражи, подвальные помещения, чердаки. Бытовые электрические сети не предназначены для постоянной высокой нагрузки, а для работы майнинговых ферм требуется круглосуточное подключение к сетям. Из-за этого возникает перегруз, скачки напряжения и аварийные отключения, в некоторых случаях происходят короткие замыкания и пожары. Глава Иркутской области Игорь Кобзев, осознавая опасность серого майнинга, написал письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой об ограничении добычи криптовалюты на юге региона. Однако эта мера не решит проблему энергодефицита, которая требует комплексного подхода.