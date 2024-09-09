Состав думы Иркутска обновился почти на треть

Свой статус подтвердили 23 депутата прошлого созыва. Об этом рассказали в пресс-службе думы Иркутска.

Избран новый, восьмой созыв депутатов думы города Иркутска. Голосование состоялось 8 сентября. Избирательная комиссия Иркутской области опубликовала предварительные данные. Депутатский корпус обновился почти на треть. Избрано 12 «новичков», 23 депутата седьмого созыва подтвердили свой статус.

В соответствии с предварительными данными новый, восьмой созыв думы Иркутска выглядит так:

округ №1 – Светлана Кузнецова (ВПП «Единая Россия», 86,87%).

округ №2 – Виталий Матвийчук (ВПП «Единая Россия», 74,24%).

округ №3 – Елена Красноштанова (самовыдвижение, 35,89%).

округ №4 – Евгений Савченко (ВПП «Единая Россия», 83,22%).

округ №5 – Леонид Усов (Гражданская платформа, 52,3%).

округ №6 – Михаил Кудрявцев (самовыдвижение, 47,09%).

округ №7 – Алексей Савельев (ВПП «Единая Россия», 84,09%).

округ №8 – Артур Бектемиров (ВПП «Единая Россия», 56,43%).

округ №9 – Павел Кудеев (ВПП «Единая Россия», 46,43%).

округ №10 – Максим Булдаков (ВПП «Единая Россия», 76,12%).

округ №11 – Сергей Калиновский (ВПП «Единая Россия», 64,88%).

округ №12 – Александр Друзенко (ВПП «Единая Россия», 69,44%).

округ №13 – Геннадий Ильичев (ВПП «Единая Россия», 68,92%).

округ №14 – Алексей Вепрев (ВПП «Единая Россия», 85,47%).

округ №15 – Александр Квасов (ВПП «Единая Россия», 75,06%).

округ №16 – Владимир Мунханов (ВПП «Единая Россия», 62,29%).

округ №17 – Михаил Лунев (ВПП «Единая Россия», 48,91%).

округ №18 – Алексей Кудрявцев (ВПП «Единая Россия», 53,94%).

округ №19 – Сергей Юдин (ВПП «Единая Россия», 42,15%).

округ №20 – Павел Безденежных (ВПП «Единая Россия», 64,85%).

округ №21 – Юрий Коренев (ВПП «Единая Россия», 49,83%).

округ №22 – Татьяна Марченко (ЛДПР, 70,57%).

округ №23 – Антонина Корочкина (ВПП «Единая Россия», 62,99%).

округ №24 – Григорий Вакуленко (ВПП «Единая Россия», 83,44%).

округ №25 – Евгений Шеломенцев (самовыдвижение, 54,47%).

округ №26 – Василий Донских (ВПП «Единая Россия», 57,09%).

округ №27 – Иван Гущин (ВПП «Единая Россия», 58,15%).

округ №28 – Евгений Стекачев (ВПП «Единая Россия», 76,66%).

округ №29 – Ольга Клевцова (ВПП «Единая Россия», 67,87%).

округ №30 – Алексей Колмаков (ВПП «Единая Россия», 57,3%).

округ №31 – Оксана Жучкова (ВПП «Единая Россия», 40,3%).

округ №32 – Александр Сафронов (ВПП «Единая Россия»,58,11%).

округ №33 – Ростислав Белых (ВПП «Единая Россия», 53,53%).

округ №34 – Иван Брилка (ВПП «Единая Россия», 67,32%).

округ №35 – Александр Панько (ВПП «Единая Россия», 69,11%).

Самым опытным депутатом среди избранных в состав восьмого созыва остается Юрий Коренев. Жители округа №21 избирают его уже в шестой раз – с третьего созыва.

Также в новом составе думы Иркутска стало в два раза больше женщин по сравнению с седьмым созывом: Светлана Кузнецова (округ №1), Елена Красноштанова (округ №3), Татьяна Марченко (округ №22), Антонина Корочкина (округ №23), Ольга Клевцова (округ №29), Оксана Жучкова (округ №31).