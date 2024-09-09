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Выборы-2024 в Иркутской области
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Состав думы Иркутска обновился почти на треть

Свой статус подтвердили 23 депутата прошлого созыва. Об этом рассказали в пресс-службе думы Иркутска.

Избран новый, восьмой созыв депутатов думы города Иркутска. Голосование состоялось 8 сентября. Избирательная комиссия Иркутской области опубликовала предварительные данные. Депутатский корпус обновился почти на треть. Избрано 12 «новичков», 23 депутата седьмого созыва подтвердили свой статус.

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В соответствии с предварительными данными новый, восьмой созыв думы Иркутска выглядит так:

  • округ №1 – Светлана Кузнецова (ВПП «Единая Россия», 86,87%).
  • округ №2 – Виталий Матвийчук (ВПП «Единая Россия», 74,24%).
  • округ №3 – Елена Красноштанова (самовыдвижение, 35,89%).
  • округ №4 – Евгений Савченко (ВПП «Единая Россия», 83,22%).
  • округ №5 – Леонид Усов (Гражданская платформа, 52,3%).
  • округ №6 – Михаил Кудрявцев (самовыдвижение, 47,09%).
  • округ №7 – Алексей Савельев (ВПП «Единая Россия», 84,09%).
  • округ №8 – Артур Бектемиров (ВПП «Единая Россия», 56,43%).
  • округ №9 – Павел Кудеев (ВПП «Единая Россия», 46,43%).
  • округ №10 – Максим Булдаков (ВПП «Единая Россия», 76,12%).
  • округ №11 – Сергей Калиновский (ВПП «Единая Россия», 64,88%).
  • округ №12 – Александр Друзенко (ВПП «Единая Россия», 69,44%).
  • округ №13 – Геннадий Ильичев (ВПП «Единая Россия», 68,92%).
  • округ №14 – Алексей Вепрев (ВПП «Единая Россия», 85,47%).
  • округ №15 – Александр Квасов (ВПП «Единая Россия», 75,06%).
  • округ №16 – Владимир Мунханов (ВПП «Единая Россия», 62,29%).
  • округ №17 – Михаил Лунев (ВПП «Единая Россия», 48,91%).
  • округ №18 – Алексей Кудрявцев (ВПП «Единая Россия», 53,94%).
  • округ №19 – Сергей Юдин (ВПП «Единая Россия», 42,15%).
  • округ №20 – Павел Безденежных (ВПП «Единая Россия», 64,85%).
  • округ №21 – Юрий Коренев (ВПП «Единая Россия», 49,83%).
  • округ №22 – Татьяна Марченко (ЛДПР, 70,57%).
  • округ №23 – Антонина Корочкина (ВПП «Единая Россия», 62,99%).
  • округ №24 – Григорий Вакуленко (ВПП «Единая Россия», 83,44%).
  • округ №25 – Евгений Шеломенцев (самовыдвижение, 54,47%).
  • округ №26 – Василий Донских (ВПП «Единая Россия», 57,09%).
  • округ №27 – Иван Гущин (ВПП «Единая Россия», 58,15%).
  • округ №28 – Евгений Стекачев (ВПП «Единая Россия», 76,66%).
  • округ №29 – Ольга Клевцова (ВПП «Единая Россия», 67,87%).
  • округ №30 – Алексей Колмаков (ВПП «Единая Россия», 57,3%).
  • округ №31 – Оксана Жучкова (ВПП «Единая Россия», 40,3%).
  • округ №32 – Александр Сафронов (ВПП «Единая Россия»,58,11%).
  • округ №33 – Ростислав Белых (ВПП «Единая Россия», 53,53%).
  • округ №34 – Иван Брилка (ВПП «Единая Россия», 67,32%).
  • округ №35 – Александр Панько (ВПП «Единая Россия», 69,11%).

Самым опытным депутатом среди избранных в состав восьмого созыва остается Юрий Коренев. Жители округа №21 избирают его уже в шестой раз – с третьего созыва.

Также в новом составе думы Иркутска стало в два раза больше женщин по сравнению с седьмым созывом: Светлана Кузнецова (округ №1), Елена Красноштанова (округ №3), Татьяна Марченко (округ №22), Антонина Корочкина (округ №23), Ольга Клевцова (округ №29), Оксана Жучкова (округ №31).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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