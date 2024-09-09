Что ждать от рубля в сентябре

В августе наблюдалась очередная дестабилизация российского валютного рынка. На бирже котировки юаня к рублю были существенно ниже, чем на межбанковском рынке. В России юань к доллару стоил почти на 7% дешевле, чем на мировом рынке.

– Эта разбалансировка обусловлена тем, что из-за санкций США против Мосбиржи и НКЦ рыночное формирование валютных курсов на бирже нарушено. В значительной степени это касается юаня, а другие ключевые мировые валюты там не торгуются с середины июня, – пишут в отчете аналитики БКС Мир инвестиций.

Участники внешней торговли и другие лица теперь не могут хеджировать свои валютные риски с помощью биржевых инструментов, курс формируется на межбанковском рынке, который менее ликвиден и более подвержен резким изменениям котировок, особенно в случае концентрированного спроса на иностранную валюту или ее предложения. По этой же причине формирование валютных курсов в значительной степени непрозрачно, отмечают эксперты.

Хотя в конце августа ситуация с расхождением валютных курсов нормализовалась, а юань на бирже полностью сократил отставание от межбанковского и зарубежного рынков, тем не менее эксперты не исключают повторения ситуации и дестабилизации валютного рынка.

В целом ситуация для рубля может продолжать ухудшаться из-за снижения нефтяных цен, считают эксперты БКС, Это будет оказывать все большее давление на курс российской валюты. К тому же импорт способен и дальше восстанавливаться по мере налаживания альтернативного логистического и транзакционного обеспечения внешней торговли. Поэтому, скорее всего, рубль продолжит дешеветь.

– Базовым сценарием для сентября является возвращение официального курса доллара в район 92 руб. Если при этом на бирже соотношение цен американской и китайской валют (USD/CNY) останется около текущего значения 7,16, пара CNY/RUB может подняться к 12,9 руб. — самый высокий с апреля уровень, достигнутый на прошлой неделе, – резюмируют аналитики БКС.