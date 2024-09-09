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Интерес россиян к кредитам все еще высокий

Спрос на потребкредиты остается высоким, но темпы кредитования замедляются. Об этом рассказал на Восточном экономическом форуме зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, передает ТАСС.

«Рынок кредитования продолжит работу в довольно сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые меры регулятора. Потребность в заемных средствах у граждан сохраняется и спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне», – рассказал Кирилл Царев.

В банке видят постепенное снижение темпов роста выдачи розничных кредитов. В сентябре тренд продолжится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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