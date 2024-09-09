Более 2000 шелеховчан посетили РУСАЛ ФестиваAL#НАУКА

Научный фестиваль состоялся в ДК «Металлург». Для гостей подготовили 10 интерактивных локаций и три научных шоу, чтобы горожане активно и с пользой провели выходные всей семьей.

Гости с большим интересом проходили уроки по управлению квадрокоптерами и занимались картонной инженерией, где собирали экзоскелет. Большая очередь выстроилась на изготовление фонариков в колбах. Участники фестиваля смогли почувствовать себя настоящими врачами-микрохирургами во время проведения лапароскопической операции на специальном макете. Дети и родители погрузились в настоящую научную атмосферу.

— Такие мероприятия особенно важны для подрастающего поколения. Научный фестиваль рассчитан не только на школьников, но и на детей младшего возраста. Участие в научной деятельности с самых ранних лет помогает формировать интеллект, прививать интерес к познанию мира и уважение к науке, — Артём Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Школьники и их родители смогли посетить кинотеатр виртуальной реальности, испытать себя в VR и пройти по доске «среди небоскребов», а также прокачать интеллект на локации киберфитнеса.

— Компания РУСАЛ традиционно проводит очень интересные мероприятия. Видно, как наши дети интересуются наукой, компьютерными технологиями. Радует, что фестиваль посетило большое количество детсадовцев и школьников, — Максим Модин, мэр Шелеховского района.

— Я благодарю Иркутский алюминиевый завод за то, что продолжает проводить научные выходные для горожан. Это – хорошее воспитания и развитие для наших детей, нашей территории, — Алексей Тенигин, глава города Шелехова.

Маленькие шелеховчане играли и фотографировались с бионическим робопсом с кличкой «Боксит», который выполнял команды и поражал своими возможностями. Также на фестивале работала фотобудка, чтобы дети смогли забрать на память снимок, на котором они запечатлены в образе настоящих ученых.

— Мне очень понравился фестиваль, в этот раз я даже побывала на сцене и приняла участие в эксперименте с жидким азотом. Мы с родителями приходим сюда каждый год, и я уже жду следующий научный праздник, — Эвелина Сокольникова, участница фестиваля.

РУСАЛ ФестивAL#НАУКА пройдет в 15 городах страны. Финальное событие — онлайн-шоу «Аlюментарно» состоится 7 декабря на странице мероприятия в ВК. А уже в эти выходные, 14 сентября, научный праздник пройдет в Братске.