Российские акции упали на 40% от своих максимумов. Пора покупать?

Российский рынок акций начал сентябрь с сильного падения. Индекс Мосбиржи опускался почти до 2500 пунктов. По словам Максима Шеина, эксперта БКС Мир инвестиций, наибольшее негативное движение было в бумагах компаний, у которых значительная часть капитала находится в депозитарных расписках, по которым иностранные депозитарии возобновили расконвертацию.

– Однако всё-таки основной причиной снижения является завышенные процентные ставки в России и ожидание их дальнейшего повышения в середине сентября, – отмечает эксперт в еженедельном шоу «Шоу без плохих новостей».

Во второй половине недели акции скорректировались в сторону повышения, однако, по итогам недели не все показали рост – в плюсе закрылись компании нефтегазового и металлургического сектора, а вот банки просели в цене.

Максим Шеин обращает внимание, что отношение прибыли к капитализации российских компаний достигло уровня 25%. Что это значит?

Учитывая, что средний темп роста бизнеса наших компаний 7%, с фундаментальной точки зрения уровни привлекательны для покупки, – считает эксперт БКС.

Он добавляет, что половина акций на рынке скорректировалась от своего максимума этого года более, чем на 40%. Сбербанк, например, торгуется 0,7 от своего капитала, что уже подразумевает потенциал роста около 50%.

Так, в пятницу, 6 сентября, акции Сбербанка закрыли на уровне 254,7 рубля.