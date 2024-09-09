Анатолий Серышев: результаты выборов показывают, что сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплоченность

«В ходе Единого дня голосования сибиряки проявили активную гражданскую позицию и сплоченность, поддержав курс на развитие своих регионов и укрепление суверенитета России», – убежден полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

По словам полпреда, выборный процесс в регионах Сибири был организован на самом высоком уровне, избирательные права граждан в полной мере соблюдены. Обеспечена открытость работы избирательных комиссий, проведено общественное наблюдение. По информации региональных избирательных комиссий, нарушений, способных поставить под сомнение результаты голосования, не зафиксировано.

«Выборы прошли конкурентно и легитимно, их результаты показали высокий уровень консолидации жителей Сибири и доверие к власти. Это особенно значимо в условиях информационного давления, которое оказывают противники нашей страны. Сегодня всем участникам выборного процесса важно выстроить конструктивный диалог, чтобы сообща работать на благо России», – подчеркнул полномочный представитель.

С 6 по 8 сентября в регионах Сибирского федерального округа прошли выборы высших должностных лиц Республики Алтай и Кемеровской области – Кузбасса, депутатов законодательных органов республик Алтай и Тыва, а также более 160 представительных органов и почти 150 глав муниципалитетов. В Республике Хакасия, наряду с местными кампаниями, состоялись довыборы депутата Государственной Думы РФ. Кроме того, в регионах округа прошли более 110 кампаний по дополнительным выборам депутатов различного уровня.

По предварительным результатам, на выборах высших должностных лиц Республики Алтай и Кемеровской области – Кузбасса победу одержали временно исполняющие обязанности глав регионов Андрей Турчак и Илья Середюк. Депутатом Государственной Думы по Хакасскому одномандатному избирательному округу избран Николай Шульгинов, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения. На выборах депутатов законодательных органов Республики Алтай и Республики Тыва, а также Думы Иркутска, наибольшую поддержку получили кандидаты от партии «Единая Россия». Пост главы Абакана сохранил действующий мэр Алексей Лемин.