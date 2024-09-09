Рынок заложил повышение ключевой ставки до 20%

На прошлой неделе индекс Мосбиржи упал почти до уровня 2500 пунктов. Чем это было вызвано? И что будет дальше? Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы инвесторов.

1. Уровень индекса Мосбиржи находится на таких отметках, как будто рынок заложил повышение ставки до 20%?

По мнению Максима Шеина, рынок заложил ставку 20% еще раньше, когда индекс Мосбиржи был на уровне 2900 пунктов.

– Резкое снижение в начале сентября могло быть спровоцировано «навесом» из Euroclear. У нас нет подтверждения этому, но характер распродаж говорит о том, что продают всё по любым ценам, то есть, по сути избавляются от бумаги, – поясняет эксперт.

2. Рынок акций будет идти вниз до тех пор, пока доходность от дивидендов не догонит доходность от вкладов?

– Доходность дивидендов – это лишь часть айсберга. На самом деле правильнее сравнивать потенциал роста акций, рост прибыли, плюс дивиденды с доходностями облигаций. В общем, нам не кажется, что рынок акций переоценивается, чтобы дивдоходность догнала вклады, – пояснил эксперт БКС.

3. Компенсируют ли акции девальвацию рубля?

– Другими словами, растёт ли стоимость компании и акций в рублёвом выражении при девальвации и сильном снижении рубля. История и экономика говорит о том, что девальвация рубля компенсируют акции экспортёров прежде всего, а вот компании, у которых выручка в рублях, а затраты в валюте, наоборот, страдают от девальвации.

4. Целесообразно ли инвестировать в компании роста в цикл высоких ставок или лучше сфокусироваться на сильных дивидендных компаниях с гарантированным денежным потоком?

– В целом может быть ситуация, что цены на циклические компании, при высоких ставках будут привлекательнее, чем сильные дивидендные компании, но очень много от контекста конкретной компании. её текущей цены и потенциала роста. Cильные дивидендные компании с гарантированным денежным потоком – это менее рискованные вложения.