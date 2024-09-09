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Монголия сможет получать газ из «Сила Сибири – 2». Что это значит?

Монголия сможет получать часть газа из проекта «Сила Сибири – 2». Это стало известно после визита президента Владимира Путина в Монголию. Газопровод планируется построить через территорию страны для поставок в Китай.

– По мнению аналитиков БКС, КНР не спешит подписывать договор на долгосрочные поставки 50 млрд км газа в год по ценам международного рынка. И это задерживает развитие проекта.

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Что касается акций Газпрома, у аналитиков БКС взгляд на них остаётся нейтральным, но целевую цену на 12 месяцев они повысили на 7% до 160 руб.

– Причина – в неожиданно сильных результатах отчётности Газпрома, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Акции Газпрома в понедельник, 9 сентября, на Мосбирже торгуются на уровне 123,5 рубля.         


/ Сибирское Информационное Агентство /
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