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Вторичное жилье в Иркутске подорожало на 1,6%

Средняя цена лота составила 6,8 млн рублей. Данные приводит портал «Мир квартир».

Средняя цена «вторички» в Иркутске выросла в августе на 1,6% – 6,8 млн рублей, или 130 тыс. за «квадрат».

Самая активная положительная динамика наблюдалась в:

  • Краснодаре (+5,6%),
  • Томске (+5,2%),
  • Чебоксарах (+4,6%),
  • Новосибирске (+4,4%),
  • Ижевске (+3,9%),
  • Грозном (+3,6%),
  • Владимире (+3,4%),
  • Тюмени (+3,2%),
  • Уфе (+2,7%),
  • Челябинске (+2,6%).

Самое заметное снижение зафиксировали в:

  • Московской области (–2,8%),
  • Санкт-Петербурге (–1,8%),
  • Рязани (–1,5%),
  • Улан-Удэ (–1,4%),
  • Липецке (–1,4%),
  • Якутске (–1,1%),
  • Самаре (–0,8%),
  • Белгороде (–0,8%),
  • Сургуте (–0,6%),
  • Саранске (–0,4%).

В Москве цена квартиры повысилась незначительно, на 0,2%, и составила 19,9 млн рубля за объект.

В среднем по всем городам рост составил 1%, и на конец августа средний лот на «вторичке» стоил 6,1 млн рублей.

«С отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на «вторичке» стала превышать рост цен на новостройки: там за август «квадрат» вырос на 0,6%, а средний лот – на 0,4%. Ожидается, что данная тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше. Покупатели все чаще отказываются от идеи купить строящееся жилье и обращают внимание на уже возведенные дома. Тем более что на «вторичке» можно приобрести квартиру уже с готовым ремонтом, в то время как на отделку новостройки нужно потратить немалые суммы», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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