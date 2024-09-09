Вторичное жилье в Иркутске подорожало на 1,6%

Средняя цена лота составила 6,8 млн рублей. Данные приводит портал «Мир квартир».
Средняя цена «вторички» в Иркутске выросла в августе на 1,6% – 6,8 млн рублей, или 130 тыс. за «квадрат».
Самая активная положительная динамика наблюдалась в:
- Краснодаре (+5,6%),
- Томске (+5,2%),
- Чебоксарах (+4,6%),
- Новосибирске (+4,4%),
- Ижевске (+3,9%),
- Грозном (+3,6%),
- Владимире (+3,4%),
- Тюмени (+3,2%),
- Уфе (+2,7%),
- Челябинске (+2,6%).
Самое заметное снижение зафиксировали в:
- Московской области (–2,8%),
- Санкт-Петербурге (–1,8%),
- Рязани (–1,5%),
- Улан-Удэ (–1,4%),
- Липецке (–1,4%),
- Якутске (–1,1%),
- Самаре (–0,8%),
- Белгороде (–0,8%),
- Сургуте (–0,6%),
- Саранске (–0,4%).
В Москве цена квартиры повысилась незначительно, на 0,2%, и составила 19,9 млн рубля за объект.
В среднем по всем городам рост составил 1%, и на конец августа средний лот на «вторичке» стоил 6,1 млн рублей.
«С отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на «вторичке» стала превышать рост цен на новостройки: там за август «квадрат» вырос на 0,6%, а средний лот – на 0,4%. Ожидается, что данная тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше. Покупатели все чаще отказываются от идеи купить строящееся жилье и обращают внимание на уже возведенные дома. Тем более что на «вторичке» можно приобрести квартиру уже с готовым ремонтом, в то время как на отделку новостройки нужно потратить немалые суммы», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».