Вторичное жилье в Иркутске подорожало на 1,6%

Средняя цена лота составила 6,8 млн рублей. Данные приводит портал «Мир квартир».

Средняя цена «вторички» в Иркутске выросла в августе на 1,6% – 6,8 млн рублей, или 130 тыс. за «квадрат».

Самая активная положительная динамика наблюдалась в:

Краснодаре (+5,6%),

Томске (+5,2%),

Чебоксарах (+4,6%),

Новосибирске (+4,4%),

Ижевске (+3,9%),

Грозном (+3,6%),

Владимире (+3,4%),

Тюмени (+3,2%),

Уфе (+2,7%),

Челябинске (+2,6%).

Самое заметное снижение зафиксировали в:

Московской области (–2,8%),

Санкт-Петербурге (–1,8%),

Рязани (–1,5%),

Улан-Удэ (–1,4%),

Липецке (–1,4%),

Якутске (–1,1%),

Самаре (–0,8%),

Белгороде (–0,8%),

Сургуте (–0,6%),

Саранске (–0,4%).

В Москве цена квартиры повысилась незначительно, на 0,2%, и составила 19,9 млн рубля за объект.

В среднем по всем городам рост составил 1%, и на конец августа средний лот на «вторичке» стоил 6,1 млн рублей.

«С отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на «вторичке» стала превышать рост цен на новостройки: там за август «квадрат» вырос на 0,6%, а средний лот – на 0,4%. Ожидается, что данная тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше. Покупатели все чаще отказываются от идеи купить строящееся жилье и обращают внимание на уже возведенные дома. Тем более что на «вторичке» можно приобрести квартиру уже с готовым ремонтом, в то время как на отделку новостройки нужно потратить немалые суммы», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».