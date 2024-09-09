Налоговые поступления в бюджет Иркутской области увеличились на 10%

За восемь месяцев 2024 года в бюджет Иркутской области мобилизовано 190,1 миллиардов рублей налогов, сообщила руководитель УФНС России по Иркутской области Татьяна Шафран. Рост к уровню аналогичного периода прошлого года составил 18,3 млрд рублей или более 10%.

Самые высокие темпы роста – более 30% - показывают налог на доходы физических лиц, на который повлиял уровень заработной платы в регионе и доходы граждан, специальные налоговые режимы для малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане, число которых в Приангарье превысило 145 тыс. человек, а доходность – 40 млрд рублей.

Руководитель УФНС России по региону отметила, что по всем основным доходным источникам обеспечен рост поступлений. Исключение составляет налог на прибыль организаций. При этом в регионе отмечается рост фонда оплаты труда. По данным органов статистики, он составляет 118,8%, хотя ранее прогнозировался на уровне 109,1%. Рост платежей НДФЛ в полном объеме компенсирует выпадающие доходы по налогу на прибыль.

В целом на 2024 год оценка поступлений доходов бюджета региона составляет порядка 280 млрд рублей. Это на 12,4 млрд рублей или на 4,6% больше фактической мобилизации 2023 года.

Перечисления налогов растут не только в областной, но и в федеральный бюджет. Ранее сообщалось, что за последние три года объем налогов, перечисляемых Иркутской областью в федеральный бюджет, увеличился в восемь раз, при этом в региональном бюджете остается всё меньше налогов – только 12%, хотя три года назад этот показатель составлял 42%. По мнению главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, эту диспропорцию надо исправлять и найти баланс соблюдения интересов регионов.