Новости

Выборы-2024 в Иркутской области
Состав думы Иркутска обновился почти на треть
Опубликованы предварительные результаты выборов в думу Иркутска
Александр Дубровин лидирует на выборах мэра Братска
Все материалы сюжета

РАФТ ЛИЗИНГ вошел в ТОП-50 лизинговых компаний России

Федеральное рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги первого полугодия в лизинговой отрасли. Иркутская компания «РАФТ ЛИЗИНГ» практически по всем основным показателям вошла в ТОП-50:

– Так, по объему лизингового портфеля – 47 место (+2 позиции к аналогичному периоду 2023 года);

– По новому бизнесу РАФТ ЛИЗИНГ на 49 позиции (+3 позиции к аналогичному периоду 2023 года);

– Увеличила компания и географию охвата. Клиенты у РАФТ ЛИЗИНГа теперь есть не только в Сибирском федеральном округе и в Москве, но и в Приволжском, и в Центральном, и в Северо-Кавказском, и в Южном, и в Дальневосточном федеральных округах. 

Елена Ланцова, генеральный директор «РАФТ ЛИЗИНГ»:

«Диверсификация портфеля компании по регионам и отраслям – для нас одна из стратегических задач. Еще 5 лет назад мы присутствовали только в Иркутской области. Сейчас финансируем проекты практически во всех федеральных округах России. В этом году зашли в Крым. Инвестировали в проекты дорожного строительства и туризма».

Еще одно важное достижение – РАФТ ЛИЗИНГ попал в ТОП-10 компаний России по финансированию оборудования для нефте- и газодобычи и переработки (9 место). 

По словам Елены Ланцовой, буквально 3-4 года назад эксперты РАФТ ЛИЗИНГа изучили отраслевые особенности нефтедобычи и переработки и утвердили шкалу оценки рисков. Компания профинансировала несколько крупных проектов по нефтедобыче в Западной Сибири. Так что 9 место в этом рэнкинге вполне заслуженное.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#лизинг":
Все материалы сюжета (145)


Реклама на сайте

Сбер Бизнес Фест
Есть ли жизнь после провала?
5 ошибок при запуске бизнеса
«Нарисуйте стратегию, соберите команду и выстраивайте отношения»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес