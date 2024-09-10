РАФТ ЛИЗИНГ вошел в ТОП-50 лизинговых компаний России

Федеральное рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги первого полугодия в лизинговой отрасли. Иркутская компания «РАФТ ЛИЗИНГ» практически по всем основным показателям вошла в ТОП-50:

– Так, по объему лизингового портфеля – 47 место (+2 позиции к аналогичному периоду 2023 года);

– По новому бизнесу РАФТ ЛИЗИНГ на 49 позиции (+3 позиции к аналогичному периоду 2023 года);

– Увеличила компания и географию охвата. Клиенты у РАФТ ЛИЗИНГа теперь есть не только в Сибирском федеральном округе и в Москве, но и в Приволжском, и в Центральном, и в Северо-Кавказском, и в Южном, и в Дальневосточном федеральных округах.

Елена Ланцова, генеральный директор «РАФТ ЛИЗИНГ»:

«Диверсификация портфеля компании по регионам и отраслям – для нас одна из стратегических задач. Еще 5 лет назад мы присутствовали только в Иркутской области. Сейчас финансируем проекты практически во всех федеральных округах России. В этом году зашли в Крым. Инвестировали в проекты дорожного строительства и туризма».

Еще одно важное достижение – РАФТ ЛИЗИНГ попал в ТОП-10 компаний России по финансированию оборудования для нефте- и газодобычи и переработки (9 место).

По словам Елены Ланцовой, буквально 3-4 года назад эксперты РАФТ ЛИЗИНГа изучили отраслевые особенности нефтедобычи и переработки и утвердили шкалу оценки рисков. Компания профинансировала несколько крупных проектов по нефтедобыче в Западной Сибири. Так что 9 место в этом рэнкинге вполне заслуженное.