Названы самые высокооплачиваемые специалисты в Иркутской области

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как изменились зарплатные предложения в Иркутской области по итогам августа 2024 года по сравнению с предыдущим годом, и каким специалистам работодатели готовы платить наиболее высокие зарплаты в регионе.

По итогам августа средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 69 351 рубль, и это на 39% больше, чем в августе прошлого года. Для сравнения, в целом по стране работодатели предлагают 69 469 рублей в среднем, и эта сумма увеличилась на 39% относительно прошлого года.

Зарплатные ожидания иркутских соискателей на данный момент составляют 50 000 рублей, и они отстают от средних по стране – 68 981 рубль.

Кому работодатели готовы платить выше рынка

Среди высокооплачиваемых сотрудников в Приангарья большинство – специалисты из числа так называемых синих воротничков, т.е. работников физического труда.

К самым «дорогим» сейчас относятся представители направлений «Добыча сырья» (медиана предлагаемых зарплат – 173 тыс. руб.), «Сельское хозяйство» (170,7 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (146 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (143 тыс. руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (142,3 тыс. руб.), «Рабочий персонал» (127,3 тыс. руб.), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (114,7тыс. руб.), «Высший и средний менеджмент» (108,4 тыс. руб.) и «Автомобильный бизнес» (101 тыс. руб.).

Напротив, наиболее низкие зарплаты работодатели сейчас готовы платить специалистам из сфер «Безопасность» (41 тыс. руб., в среднем.), «Туризм, гостиницы, рестораны» (44,3 тыс. руб.), «Наука, образование» (45,4 тыс. руб.), «Розничная торговля» (45,6 тыс. руб.).

Для каких специалистов зарплатные предложения выросли наиболее значимо

В Иркутской области заметнее всего выросли зарплатные предложения для кандидатов из направлений «Транспорт, логистика, перевозки» (на +61%, до 146 тыс. руб.), «Рабочий персонал» (+ 58%, до 127,3 тыс. руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (+54%, до 142,3 тыс. руб.), «Медицина, фармацевтика» (+48%, до 64,2 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (+45%, 143 тыс. руб.), «Высший и средний менеджмент» (+ 42%, до 108,4 тыс. руб.), «Сельское хозяйство» (+41%, до 170,7 тыс. руб.), «Автомобильный бизнес» (+40%, до 101 тыс. руб.).