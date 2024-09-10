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Резервы энергетики исчерпаны – глава Минэнерго

Российская электроэнергетика в настоящий момент недофинансирована, а резервы, созданные еще во времена СССР, уже исчерпаны. Об этом в интервью ТАСС в рамках ВЭФ заявил министр энергетики Сергей Цивилев. О том, что из-за роста энергопотребления некоторые города и предприятия Дальнего Востока сталкиваются с дефицитом электроэнергии, ранее заявил президент Владимир Путин.

«Пример ОЭС Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», — сказал он.

Цивилев подчеркнул, что энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, в том числе из-за переноса капремонта ряда ТЭС. По его словам, Минэнерго отнесло ДФО к регионам с высокими рисками в электроэнергетике.

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Владимир Путин поручил правительству вместе с крупнейшими энергокомпаниями и деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. В рамках этой программы, по словам президента, предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии в регионе, в первую очередь за счет ввода в эксплуатацию новых объектов генерации.

Энергодефицит наблюдается не только на Дальнем Востоке. С этой же проблемой этим летом столкнулись на юге России, где  энергосистема не выдержала испытание июльской жарой. Настолько серьезных и продолжительных проблем в энергетике России не было давно, подчеркивают эксперты. Потребление электроэнергии растёт, новых ТЭС строится мало, а старые часто ломаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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