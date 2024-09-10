Выдачи IT-ипотеки упали в августе в 17 раз

После ужесточения условий по IT-ипотеке, выдачи по ней упали в 17 раз до 1,76 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

По итогам августа выдачи IT-ипотеки упали в 17 раз – с 30,2 млрд до 1,76 млрд рублей, следует из отчетности корпорации ДОМ.РФ. Тренд на снижение спроса на этот вид ипотеки «Известиям» подтвердили в Абсолют Банке. А в банке «Новиком» уточнили, что число заявок сократилось втрое.

Динамика выдачи льготной IT-ипотеки за август в сравнении с июлем не показательна, заявили «Известиям» в Минцифры. Там уверены, что по ней нельзя судить об эффективности программы.

– В июле банки еще выдавали предодобренные кредиты по старым правилам. Заявки, поданные на новых условиях в августе, еще находятся на рассмотрении. О результатах говорить преждевременно, – подчеркнули в ведомстве.

IT-ипотека кардинально поменялась, и сегмент клиентов, которые подходят под ее условия, существенно сузился, подчеркнули в пресс-службе ВТБ. С 1 августа из госпрограммы исключили Москву и Санкт-Петербург, хотя с начала 2024 года именно на эти регионы приходилось 54% всех выданных займов. Благодаря изменениям программа стала более ориентированной на поддержку IT-сектора в регионах, пояснили «Известиям» в ДОМ.РФ.

«С отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на «вторичке» стала превышать рост цен на новостройки: там за август «квадрат» вырос на 0,6%, а средний лот – на 0,4%. Ожидается, что тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше. Покупатели все чаще отказываются от идеи купить строящееся жилье и обращают внимание на уже возведенные дома. Тем более что на «вторичке» можно приобрести квартиру уже с готовым ремонтом, в то время как на отделку новостройки нужно потратить немалые суммы», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».