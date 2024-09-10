Иркутская электросетевая компания установит более 17 тыс. умных счетчиков

Они позволят контролировать 260,3 МВт мощности, используемой потребителями, что поможет разгрузить центры питания и повысить надежность электроснабжения уже подключенных домов.

Главная особенность новых приборов учета в том, что они могут определять потребляемую мощность и ограничивать её в рамках установленного лимита, который в каждом доме свой. Таким образом, максимально разрешенная мощность приводится в соответствие с договором, и потребитель не может самостоятельно ее увеличить и тем самым нагрузить электросети.

«У интеллектуальных приборов учёта есть функционал по контролю мощности, – рассказал директор департамента транспорта электроэнергии Игорь Зубарев. – То есть, счётчик определяет потребляемую мощность и при выходе её за разрешённые пределы отключает нагрузку от сети. Таким образом мы можем быть уверены, что каждый дом потребляет именно столько, сколько указано в договоре. Это особенно важно зимой, когда нагрузка на оборудование и сети вырастает в разы и повышается риск отключений из-за перегрузки. Каждый год во время холодов мы видим множество случаев, когда из-за одного потребителя без электроэнергии остаётся вся улица. А устанавливаемые нами современные приборы учёта позволяют свести риск возникновения таких ситуаций к минимуму».

Выполняя замену электросчетчиков, ИЭСК также дополнительно разгружает центры питания, повышая надежность электроснабжения уже подключенных потребителей. Это поможет более уверенно пройти период зимних холодов и соответствующих пиковых нагрузок. Новые приборы будут установлены в том числе в Иркутске (358), Мамонах (1400), Маркова (3970), Шелехове (415) и Шелеховском районе (1615), Хомутово (3784), Урике (1121), Пивоварихе (980) и других населенных пунктах и садоводствах.

ИЭСК прилагает все усилия, чтобы минимизировать риск отключений в период зимних пиковых нагрузок, однако стоит отметить, что только их усилий не хватит для ликвидации энергодефицита. Эта проблема должна решаться комплексно, с участием муниципальных и региональных властей, с сокращением и упорядочиванием хаотичной застройки и отключением «серых» майнеров, которые также перегружают сети. Вместе с тем необходим пересмотр нормативной документации, в соответствии с которой проектируются сети, планируются мощности и выбирается электрооборудование.