Пять неожиданных трендов на рынке аренды элитной недвижимости Москвы

В ближайшие годы рынок аренды элитной недвижимости в Москве может столкнуться с неожиданными тенденциями, включая отказ от торга по объектам и рост спроса на удалённые от центра районы. Управляющий партнёр агентства Trust Realty Алексей Балакин отметил, что экономические колебания не оказывают негативного влияния на аренду элитных квартир, а онлайн-платформы не смогут заменить риэлторов.

1. Жесткий дефицит

В последние годы произошли значительные изменения в соотношении спроса и предложения на аренду элитного жилья. «Ранее объём предложения стабильно превышал спрос, но в последние годы эта ситуация кардинально изменилась. Мы наблюдаем жёсткий дефицит предложений, особенно в центральных районах, что привело к росту арендных ставок», — рассказал Алексей Балакин. Вторая половина 2024 года и 2025 год могут закрепить этот тренд, что станет следствием дефицита предложений на рынке.

2. Отсутствие торга

Одной из ключевых и неожиданных тенденций, по мнению эксперта, стало отсутствие торга по многим объектам. «Раньше рынок позволял арендаторам договариваться о снижении цены, но теперь, в условиях дефицита, всё чаще сделки заключаются без торга», — отметил Алексей Балакин. Более того, арендные ставки могут даже увеличиваться, если арендаторы предъявляют специфические запросы, такие как проживание с животными или совмещение жилого пространства с офисом. Это, по словам Балакина, ранее было практически невиданным на московском рынке элитной недвижимости.

3. Кризис не повлиял на рынок

Что касается экономических колебаний, Алексей Балакин отметил, что они не оказывают негативного влияния на рынок элитного жилья. «Несмотря на санкции и прочие внешние факторы, экономика перестроилась и продолжает расти. Мы видим приток бизнесменов как из регионов, так и из дружественных стран, что поддерживает высокий спрос на аренду элитного жилья», — прокомментировал эксперт. Этот устойчивый спрос, по мнению Балакина, вряд ли ослабнет в ближайший год, а рынок продолжит показывать стабильный рост.

4. Онлайн-платформы не заменили риэлторов

Ещё одним важным аспектом является невозможность замены риэлторов в элитном сегменте с помощью онлайн-платформ. «Несмотря на многочисленные попытки онлайн-агрегаторов вытеснить риэлторов, это оказалось невозможным. Владельцы элитной недвижимости — серьёзные люди, у которых нет времени на самостоятельное управление арендуемыми объектами. Риэлторы продолжают играть ключевую роль в этом процессе», — подчеркнул Алексей Балакин.

5. Интерес к аренде за пределами центра города

Москва-Сити остаётся популярной локацией для аренды среди деловых людей, однако, по словам эксперта, этот комплекс не подходит для семейной жизни. В результате многие семейные арендаторы предпочитают другие престижные районы. «Москва-Сити привлекает в основном деловых людей, но с точки зрения качества жизни есть более привлекательные предложения в таких районах, как Хамовники, Кунцево или Строгино», — отметил Балакин.

Ещё одним неожиданным трендом стало повышение интереса к аренде элитных квартир за пределами центра города. «Многие арендаторы, которые ранее рассматривали только центральные районы, сейчас готовы выбирать престижные жилые комплексы в более удалённых районах, таких как Мосфильм, Крылатское или Сокол», — отметил эксперт. Это связано с ростом предложения качественных жилых комплексов в этих районах, которые могут соперничать с элитными объектами в центре Москвы.

Рынок аренды элитной недвижимости Москвы остаётся динамичным и многослойным, где экономические и социальные факторы создают новые тренды. Алексей Балакин подчеркнул, что в ближайшие годы рынок продолжит расти несмотря на дефицит предложений и экономические колебания.