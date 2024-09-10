Продажи квартир просели на 30% после отмены льготной ипотеки

Потери застройщикам компенсируют накопленные за 7 месяцев 2024 года продажи. Заявление гендиректора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко передает «Национальная служба новостей».

В последние месяцы конъюнктура на жилищном рынке резко изменилась. Помимо взлетевших ставок по рыночной ипотеке на нее также повлияло завершение массовой программы льготной ипотеки, а также возросшая привлекательность депозитов.

«Уже начиная с июля, мы видим, что продажи новых квартир в годовом выражении просели примерно на треть. Однако для застройщиков текущая ситуация не является критичной, поскольку накопленные продажи (16,6 млн кв. м за семь месяцев 2024 года) опережают значения прошлого года на 11%», – рассказал он.

При этом наибольший уровень распроданности наблюдается в проектах с плановым вводом в текущем году – квартиры в таких домах реализованы на 70%, в 2025 году – на 40%.

«С отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на «вторичке» стала превышать рост цен на новостройки: там за август «квадрат» вырос на 0,6%, а средний лот – на 0,4%. Ожидается, что данная тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше. Покупатели все чаще отказываются от идеи купить строящееся жилье и обращают внимание на уже возведенные дома. Тем более что на «вторичке» можно приобрести квартиру уже с готовым ремонтом, в то время как на отделку новостройки нужно потратить немалые суммы», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».