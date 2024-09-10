Часть домов временно отключат от горячего водоснабжения в Иркутске

Энергетики проводят последние работы перед отопительным сезоном.

Иркутские теплоэнергетики завершают подготовку к отопительному сезону. Сейчас проходят последние необходимые работы по диагностике сетей, которые позволят минимизировать риски аварий зимой. Для этого энергетикам пришлось отключить от горячего водоснабжения часть города.

Сотрудники участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ проводят замену задвижек на сетях, а также их внутритрубную диагностику. Для этого в сетях вырезаются специальные «окна», куда запускается робот, определяющий степень износа металла. Точность шага оборудования – 1 см. Это позволит провести наиболее четкую диагностику и практически до нуля сократить риски неполадок на сетях в зимний период.

«Мы проверим роботом трубопровод под Глазковским мостом. Это крайне важный участок, своеобразная артерия, от которой зависит теплоснабжение большого района. Эти работы –завершающие перед началом отопительного сезона. Для их проведения мы вынуждены на непродолжительный срок отключать часть потребителей от горячего водоснабжения, чтобы избежать возможных неполадок в холодное время года», – говорит начальник диспетчерской службы Ново-Иркутской ТЭЦ Юрий Мироманов.

Проводимые работы – необходимая часть подготовки к отопительному сезону, которая завершит все работы перед холодным временем года и зафиксирует готовность теплосетей к работе в любых условиях.