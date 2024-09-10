Отопительный сезон начался в Братске

Энергетики подключили к теплу все социальные объекты Братска – детские сады, школы и больницы. На очереди многотысячный жилой фонд города. Братская ТЭЦ-6, входящая в основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+, одна из самых крупных в энергосистеме Иркутской области и важнейший элемент энергетической инфраструктуры, главный поставщик тепла в квартиры и на промышленные предприятия Братска.

Сотрудники ТЭЦ-6 на 100% готовы к бесперебойной и безаварийной работе в течение всего отопительного периода. Этому предшествовала своевременная и качественная подготовка. Летом специалисты полностью заменили более 1,5 км теплотрасс, провели техническую диагностику сетей методом акустической томографии, все гидравлические испытания водоводов на плотность и прочность прошли успешно. Запасы топлива на складах достигают почти 400 тысяч тонн, что в 8 раз больше норматива.

За безаварийными отопительными сезонами и регулярному увеличению мощности станции стоят профессионализм энергетиков и модернизация оборудования. В 2024 году энергетики заменили проектный электрофильтр котлоагрегата №3 на новый, современной конструкции, который понижает влияние на окружающую среду. Замена электрофильтров на 4 и 7 котлах в стадии проектирования, их реновация запланирована на следующий год. Также идет установка двух телескопических разгрузочных устройств на угольном складе для подавления пыления.

«Вместе с ростом экономики повышение потребления электроэнергии каждый год достигает нескольких процентов, а мощности могли бы оставаться на прежнем уровне, если бы не модернизация оборудования. Именно она увеличивает мощности и, соответственно, выработку электрической энергии. Компания Эн+ за два года компания инвестирует в модернизацию шести ТЭЦ Иркутской области более 8 миллиардов рублей» – рассказал Сергей Коноплев, директор ТЭЦ-6.

Тысяча специалистов теплоэнергетического хозяйства Братска обеспечивают круглосуточное бесперебойное функционирование двух городских теплоэлектростанций в Центральном и Падунском районах, двух газовых котельных в Правобережном районе и почти 400 км тепловых сетей, доставляющих в дома братчан и социальные объекты горячую воду. В жилом районе Энергетик помимо водяных сетей эксплуатируются почти 11 км паровых сетей с режимной температурой пара 250 и 280 градусов Цельсия.