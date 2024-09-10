Больше всего командировки в Иркутске любят замужние женщины с детьми

75% иркутян любят ездить в командировки, больше всего – замужние россиянки, имеющие детей, и одинокие мужчины. Данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

65% иркутян, чья работа предполагает поездки в другие города и регионы по делам компании, любят бывать в командировках. Среди тех, кому нравятся командировки, больше всего инженеров разных специализаций. Посещать другие места по служебной необходимости любят врачи и юристы.

Женщин, которым нравятся служебные разъезды, чуть больше, чем мужчин (69 и 61% соответственно). Интересно, что если среди мужчин в любви к командировкам чаще признавались холостые и бездетные, то среди женщин, наоборот, замужние и матери семейств: «Обожаю командировки, узнаешь много нового».

Не любит командировки 14% работников. Каждый пятый затруднился с оценкой: «Смотря куда ехать».