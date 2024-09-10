Смарт-часы продолжают набирать популярность у школьников Прибайкалья

Умные часы для детей остаются в топе самых востребованных гаджетов, которые приобретают к школе. В России этом году спрос на них в августе был в 1,7 раза выше, чем в июле, и половину из них покупали в последние 10 дней месяца. В среднем за 7-10 дней до окончания летних каникул начинался самый активный период покупки устройств для школьников. Об этом свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

В преддверии школьного сезона у родителей традиционно вырос интерес к гаджетам для детей и их учёбы. При этом порой после 1 сентября спрос на некоторые устройства оказался даже выше, чем накануне учебного года: что-то посоветовали дополнительно купить учителя, а что-то дети сами увидели у школьных друзей и попросили у родителей.

В Иркутской области уже не первый год подряд в период подготовки к школе сильнее всего взлетает спрос на умные часы. Так, в августе детские смарт-часы приобретали на 82% чаще, чем в июле. Примечательно также, что число проданных детских часов в первые пять дней сентября было равно двум третям их продаж за весь июнь. Растёт популярность и у смарт-часов для учеников постарше: в этом году их покупали в 1,5 раза чаще, чем в прошлом.

Родители позаботились и об обустройстве рабочего места ребёнка дома – в августе они стали чаще покупать ноутбуки, умные колонки и приборы для освещения стола. Ноутбуки в преддверии 1 сентября стали брать на 44% чаще, колонки – на 28%, а лампы выросли сразу на 60%, хотя годом ранее интерес к ним в августе был всего на 5% выше, чем в июле.

Суммарно по стране в последние 10 дней августа было продано почти 40% всех смарт-часов, умных колонок, ноутбуков и осветительных приборов, купленных за месяц. При этом на последнюю неделю пришлось 30% продаж умных колонок, 20% продаж смарт-часов и более трети продаж умных колонок и детских часов. А вот спрос на ноутбуки в течение всего августа был довольно равномерным: на последние 10 дней августа пришлось 12% покупок.

«Канун 1 сентября – всегда активный период для родителей школьников и студентов. И если когда-то речь шла преимущественно о покупке канцелярских принадлежностей и формы, то сегодня сложно себе представить подготовку к школе без покупки гаджетов для ребёнка. Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе», – поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.