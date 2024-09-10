Доходность по вкладам растет в ожидании новых значений ключевой ставки

Не дожидаясь заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, ВТБ повысил доходность по рублевым долгосрочным депозитам. Максимальная ставка по вкладам на два года составит теперь до 20% годовых. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Предложение доступно для всех действующих клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков, а также для новых клиентов. Ставка по ВТБ-вкладу составит 20% на срок 2 года.

Клиенты, которые переходят со своими средствами из Открытия в ВТБ, также получат повышенную ставку.

Кроме того, увеличивается базовая ставка по депозитам на срок 3 мес. и 6 мес. для текущих клиентов в среднем на 1,9 – 2,5 п.п. Итоговая ставка зависит от пакета услуг, которым пользуется клиент, сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.

«Мы видим желание вкладчиков размещать свои средства в банках «вдолгую», на короткие сроки приходится только каждый десятый депозит. Это оправдано: ЦБ дал четкий сигнал, что ключевая ставка в ближайшее время точно не пойдет вниз, мы также прогнозируем, что в ближайшую пятницу она либо будет сохранена на уровне 18%, либо даже повышена. Не дожидаясь решения регулятора, мы решили повысить ставку по долгосрочным вкладам – теперь она достигла 20%, ранее такие условия были доступны только по накопительным счетам. Если учитывать, что средний размер вклада в ВТБ сейчас – около 550 тысяч рублей, то за 2 года наши клиенты смогут увеличить свои накопления в 1,5 раза», - отметил зампред ВТБ Георгий Горшков.

По оценке ВТБ во втором полугодии произойдет изменение сроков размещения средств во вклады. Доля среднесрочных вкладов будет вытеснять долю коротких депозитов (от 3 до 6 месяцев).

В этом году рынок сбережений показывает рекордный рост за всю историю России. ВТБ прогнозирует, к концу года портфель сбережений физлиц на рынке увеличится на четверть – до 55,8 трлн рублей (во всех валютах). ВТБ планирует расти почти вдове быстрее рынка и увеличить портфель розничных пассивов почти на 50% - до 10,3 трлн рублей.

Ставка до 20% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу на срок 730 дней с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Процентные ставки в рублях при открытии на срок 730 дней на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока вклада: Базовая процентная ставка – 15,70% годовых, Надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» - 4,30% годовых, Итоговая процентная ставка с учетом надбавок «Новый вкладчик», «Новые деньги» - 20% годовых.

ВТБ-Вклад: валюта вклада рубли; срок вклада определяется вкладчиком от 3 месяцев до 3 лет; опции на выбор вкладчика — без пополнения и снятия, только с пополнением, с пополнением и снятием; периодичность выплаты процентов на выбор вкладчика; минимальная сумма вклада от 10 тыс. рублей при открытии в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей при открытии в офисах Банка; максимальная сумма вклада для опций с пополнением/пополнением и снятием устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса/размера неснижаемого остатка, полная матрица максимальных сумм указана в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).

Итоговая процентная ставка складывается путем суммирования Базовой процентной ставки и Надбавок, действовавших исходя из фактического времени применения на каждый день срока действия вклада. Базовая процентная ставка действует с момента открытия вклада до окончания срока действия вклада. Базовая процентная ставка (годовых) фиксированная, зависит от размера первоначального взноса или неснижаемого остатка, срока вклада, валюты, периодичности выплаты процентов (в конце срока вклада или ежемесячно), опций снятия и пополнения.

Надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» действуют с момента открытия вклада до окончания срока вклада. Надбавки применяются только при выборе опции без пополнения и снятия.

Матрица сочетаемости Базовой процентной ставки, Надбавок, порядок формирования Итоговой процентной ставки, а также полное описание Базовых условий и надбавок указаны в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).

Продление вклада не предусмотрено. При досрочном расторжении вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования».

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