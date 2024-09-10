Реконструкция КОС правого берега завершается в Иркутске

По федеральной программе «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» в Иркутске завершается реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега. Об этом рассказали в мэрии

– На правом берегу по основным видам параметров уже сегодня мы вышли на проектные решения. Это то, чем мы по праву можем гордиться. Мощности муниципального предприятия позволяют очищать стоки не только города, но и Иркутского района. С учетом перспектив развития муниципалитетов реконструкция КОС левого берега очень актуальна. Для нас это важный проект, который позволит привести всю систему очистки в порядок, – сказал мэр Руслан Болотов.