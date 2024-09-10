Анатолий Серышев провел совещание с регионами о ситуации с уборочными работами

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел совещание с регионами о ходе проведения осенних полевых работ в СФО и доведения средств федерального бюджета, выделенных субъектам в 2024 году. Участие в совещании принял губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В майском указе президента поставлена задача на ближайшие шесть лет: увеличить на 25% объем сельхозпродукции. Особое значение занимает отрасль растениеводства. В сибирских регионах отрасль растениеводства традиционно представлена зерновыми культурами. В прошлом году собрали 14 млн тонн зерна и больше всего в Алтайском крае – 4,5 млн тонн, в Красноярском крае и Омской области по 2,5 млн тонн. Сегодня заслушаем доклады о текущей ситуации с уборочными работами в регионах, – сказал Анатолий Серышев.

В Иркутской области в 2024 году сельскохозяйственным организациям и КФХ предстоит убрать 635,6 тыс. га посевных площадей сельскохозкультур, в том числе: 349,3 тыс. га зерновых зернобобовых культур; 102,3 тыс. га технических культур, из них 94,6 тыс. га рапса; 4,1 тыс. га картофеля; 0,9 тыс. га овощных культур открытого грунта.

По оперативным данным по состоянию на 9 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 95,5 тыс. га, что составляет 27% от посевных площадей и 114% к уровню 2023 года, намолочено 215,8 тыс. тонн зерна при урожайности 22,6 ц/га. Технические культуры убраны на площади 3,3 тыс. га, убрано 451 га картофеля, овощные культуры убраны на площади 79 га. На одну голову скота заготовлено 15 центнеров кормовых единиц, что составляет 69,5% от плана и 100,8% к 2023 году.

Готовность техники к уборочной кампании этого года на 1,1% выше уровня 2023 года. Кроме того, идет закупка новой техники.

Как заверил глава региона, все планы по приобретению сельскохозяйственной техники, доведенные Иркутской области Минсельхозом РФ, будут выполнены.

Правительству Иркутской области со стороны Минсельхоза России на 2024 год было доведено в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов 1 541,25 млн. рублей средств федерального бюджета, в том числе на поддержку производителям сельскохозяйственной продукции 811,1 млн рублей.

По состоянию на 9 сентября 2024 года перечислено получателям субсидий 859,34 млн рублей или 56% от доведенных лимитов. На поддержку сельхозтоваропроизводителей перечислено 366,7 млн рублей или 45% от доведенных лимитов, на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» перечислено 492,7 млн рублей (69%).

До конца текущего года планируется перечислить оставшиеся 681,9 млн рублей средств федерального бюджета.

– Стабильная работа АПК – это большой комплекс мероприятий, она зависит от скоординированной работы на всех уровнях. Необходимые вопросы Правительство региона, региональное министерство сельского хозяйства, держит на контроле, есть контакт со всеми заинтересованными сторонами, – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

В завершении совещания Анатолий Серышев обратился к коллегам и попросил обеспечить личный контроль курирующих агропромышленный комплекс заместителей губернаторов и региональных министров сельского хозяйства за доведением средств федерального бюджета до сельхозтоваропроизодителей.