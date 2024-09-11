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В каких регионах живут россияне с самыми большими накоплениями?

Аналитики ожидают роста рынка розничных вкладов к концу года на 29%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Народного фронта «За права заемщиков».

По данным ЦБ, на 1 августа объем средств населения на депозитах составил 56,8 трлн рублей, а сейчас, учитывая темпы прироста, уже явно превысил планку в 57 трлн. Но склонность к сбережениям очень различается в зависимости от региона.

Ожидаемое лидерство по уровню сбережений принадлежит Москве.

Столичная семья хранит в банке в среднем 3,2 млн рублей, или 100,7% годового дохода. На втором месте Санкт-Петербург – 1,5 млн и 78,2% соответственно. Далее следуют: Калининградская область (63,3%), Чувашская Республика (61,6%), Ярославская область (59,3%), Рязанская область (57,1%), Самарская область (56,9%), Приморский край (54,3%), Владимирская область (52,6%), Новосибирская область (50,8%).

При этом средний показатель уровня сбережений по России составляет 56,5%, или около 850 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в портфеле кредитов населения Иркутской области около 50% занимает ипотека. В ожидании завершения мер господдержки по итогам полугодия этот сегмент вырос на 2%, до 46,3 млрд рублей. Жители стремились реализовать потребности в новом жилье. Портфель кредитов наличными снизился на 4%, до 37,3 млрд рублей. В то же время портфель автокредитов удвоился и достиг 6,27 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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