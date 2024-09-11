Россияне стали употреблять меньше алкоголя

За 10 лет продажи горячительных напитков сократились на 21,5% на человека – до 6,5 л этанола. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на госдоклад Роспотребнадзора.

За 10 лет продажи спиртного в РФ сократились на 21,5% на человека – до 6,5 л в пересчете на этанол, об этом свидетельствуют данные о реализации по итогам 2023 года в сравнении с 2014-м.

Этот результат не дотягивает до целевого, который зафиксирован в нацпроекте «Демография»: 6,08 л этанола на человека к 2023-му, уточнили ведомстве. Причины не указываются.

За обозначенный период сократились, в частности, продажи крепких напитков – коньяка на 20,7% до 0,95 л на человека, а также водки и ликероводочных изделий – на 19,5%, до 6,1 л. Это соответствует общей направленности антиалкогольной политики РФ – сместить спрос с крепких напитков на более слабые.