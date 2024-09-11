Заморозки придут в Иркутскую область 11 сентября

В Иркутске слабый дождь. Данные приводит Иркутское УГМС и МЧС России.

11 сентября местами по области ожидаются порывы северо-западного, юго-западного ветра 15-18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. 11-13 сентября – заморозки до 0,-5°.

В Иркутске облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем слабый дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +4, +6°, днем +9, +11°.

На Байкале облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по средней части местами порывы 21-26 м/с. Температура ночью +4, +9°, днём +11, +16°, при облачной погоде +5, +10°.