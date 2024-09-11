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На первом всероссийском слете волонтеров определили лучшие решения для тиражирования по всей России

На всероссийском слете волонтеров Сбера, который прошел на Байкале, собрались более 400 социальных лидеров из России и других стран, где работают представительства банка

Переосмысление ценности волонтерства для сотрудников, бизнеса и общества в целом стало главной темой слета. Представители бизнеса и НКО определили волонтерство как новый формат лидерства для человекоцентричных организаций. По мнению экспертов, корпоративный волонтер, меняя себя и мир вокруг, создает среду позитивных изменений и доверия в бизнесе и обществе.

Участники обсудили предпринимательские подходы в реализации социальных проектов с опорой на опыт бизнесменов. Также делегаты слета представили свои проекты в формате социальных франшиз и определили лучшие решения для тиражирования по всей России.

Во время «полевого» дня волонтеры Сбера подняли со дна Байкала 1,5 тонны мусора (брошенные сети, шины, шпалы и другие предметы); высадили 3000 саженцев сосны на территориях, пострадавших от лесных пожаров возле посёлка Большое Голоустное; построили две пикниковые зоны на экотропе «Исток Ангары»; убрали мусор на набережной Байкала и диком пляже в посёлке Листвянка.

«Волонтерскому движению Сбера уже больше 15 лет. За это время мы реализовали более тысячи социальных проектов, а их лидеры зарекомендовали себя настоящими профессионалами интеллектуальной помощи. В Сбере есть сообщество волонтеров, и каждый, кто помогает людям, – его часть. Вместе мы решаем большие социальные задачи. Благодарю каждого за вдохновение быть ответственным и человечным. Я рад, что первый слёт волонтеров состоялся на гостеприимной Байкальской земле и объединил неравнодушных людей, ответственный бизнес и государство, которые делают все для сохранения уникального природного наследия России», – Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Байкал – природная жемчужина нашей планеты. Это прекрасно, приехать сюда с добрыми мыслями и делами. Волонтерство – не просто деятельность, это образ жизни. Неравнодушные люди играют огромную роль в развитии своих регионов и страны в целом, откликаются на все вызовы времени, решают самые актуальные проблемы. Байкал собрал друзей из разных городов России и стран. У ребят есть уникальная возможность обменяться опытом, практиками и понять, что еще можно сделать полезного для общества», – Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

«Для меня слет стал потрясающим событием, где по-настоящему чувствуешь, что ты работаешь с близкими по ценностям людьми. Мы работаем в разных подразделениях, в разных городах и странах, но ощущаем этот мир и свою роль в нем одинаково. Я развиваю проект поддержки сотрудников, имеющих детей с инвалидностью. На слете я нашла партнеров, которые захотели присоединиться и помогать коллегам в своем городе. Я очень вдохновлена и полна новых идей!», – Ольга Горохова, волонтер Сбера, Новосибирск.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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