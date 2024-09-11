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Стали известны города с самой дорогой посуточной арендой в России

Тройку лидеров возглавляют Владивосток, Зеленоградск и Геленджик, где стоимость посуточной аренды выше, чем в Москве и Питере, свидетельствует аналитика ЦИАН. Иркутск, который находится в рейтинге на 16-м месте, обошёл такие города, как Краснодар, Красноярск и Тюмень.

– Пятое лето подряд проходит в России на фоне “бурного развития внутреннего туризма”. Недостаток гостиниц, логистические ограничения в южных регионах, сложности с поездками в другие страны – все это приводит к повышенному спросу на посуточную аренду квартир и, как следствие, к росту расценок на размещение в них,  – считают эксперты ЦИАН.

Стоимость посуточной аренды в ТОП-20 городов по объему предложения

Место Город Базовая ставка аренды 1-комнатной квартиры, тыс. руб.,
cентябрь 2024 г.
1 Владивосток 6,3
2 Зеленоградск 5,4
3 Геленджик 5,3
4 Сочи 5,0
5 Москва 4,7
6 Казань 4,2
7 Нижний Новгород  4,1
8 Санкт-Петербург 4,0
9 Калининград 3,8
10 Кисловодск 3,8
11 Анапа 3,4
12 Екатеринбург 3,2
13 Новосибирск 3,1
14 Ростов-на Дону 3,1
15 Махачкала 2,9
16 Иркутск 2,9
17 Уфа 2,8
18 Красноярск 2,8
19 Краснодар 2,7
20 Тюмень 2,7

Источник: данные ЦИАН

По итогам 9 месяцев 2024 г. средняя базовая ставка аренды однушки в РФ достигла 3,5 тыс. руб. Это на 13% больше, чем в начале года.

Наиболее впечатляющую динамику роста стоимости аренды в этом году продемонстрировали Владивосток (+60%), Геленджик (+30%) и Зеленоградск (+28%).

– Аренда в столице Приморского края традиционно достигает максимальных годовых значений в начале сентября (этому способствуют и климатические особенности местности и проведение Восточного экономического форума). Аренда в Геленджике подорожала после относительно скромных темпов роста в прошлом году, а рост расценок в Калининградской области отражает высокий интерес к этому региону, где можно сочетать морской отдых с экскурсионным. Из локаций “поездок выходного дня” в лидеры роста ставок в 2024 г. вырвался Нижний Новгород, опередив популярные направления прошлых лет (Казань и Махачкалу),  – поясняют аналитики ЦИАН.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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