Стали известны города с самой дорогой посуточной арендой в России

Тройку лидеров возглавляют Владивосток, Зеленоградск и Геленджик, где стоимость посуточной аренды выше, чем в Москве и Питере, свидетельствует аналитика ЦИАН. Иркутск, который находится в рейтинге на 16-м месте, обошёл такие города, как Краснодар, Красноярск и Тюмень.
– Пятое лето подряд проходит в России на фоне “бурного развития внутреннего туризма”. Недостаток гостиниц, логистические ограничения в южных регионах, сложности с поездками в другие страны – все это приводит к повышенному спросу на посуточную аренду квартир и, как следствие, к росту расценок на размещение в них, – считают эксперты ЦИАН.
Стоимость посуточной аренды в ТОП-20 городов по объему предложения
|Место
|Город
|Базовая ставка аренды 1-комнатной квартиры, тыс. руб.,
cентябрь 2024 г.
|1
|Владивосток
|6,3
|2
|Зеленоградск
|5,4
|3
|Геленджик
|5,3
|4
|Сочи
|5,0
|5
|Москва
|4,7
|6
|Казань
|4,2
|7
|Нижний Новгород
|4,1
|8
|Санкт-Петербург
|4,0
|9
|Калининград
|3,8
|10
|Кисловодск
|3,8
|11
|Анапа
|3,4
|12
|Екатеринбург
|3,2
|13
|Новосибирск
|3,1
|14
|Ростов-на Дону
|3,1
|15
|Махачкала
|2,9
|16
|Иркутск
|2,9
|17
|Уфа
|2,8
|18
|Красноярск
|2,8
|19
|Краснодар
|2,7
|20
|Тюмень
|2,7
Источник: данные ЦИАН
По итогам 9 месяцев 2024 г. средняя базовая ставка аренды однушки в РФ достигла 3,5 тыс. руб. Это на 13% больше, чем в начале года.
Наиболее впечатляющую динамику роста стоимости аренды в этом году продемонстрировали Владивосток (+60%), Геленджик (+30%) и Зеленоградск (+28%).
– Аренда в столице Приморского края традиционно достигает максимальных годовых значений в начале сентября (этому способствуют и климатические особенности местности и проведение Восточного экономического форума). Аренда в Геленджике подорожала после относительно скромных темпов роста в прошлом году, а рост расценок в Калининградской области отражает высокий интерес к этому региону, где можно сочетать морской отдых с экскурсионным. Из локаций “поездок выходного дня” в лидеры роста ставок в 2024 г. вырвался Нижний Новгород, опередив популярные направления прошлых лет (Казань и Махачкалу), – поясняют аналитики ЦИАН.