Стали известны города с самой дорогой посуточной арендой в России

Тройку лидеров возглавляют Владивосток, Зеленоградск и Геленджик, где стоимость посуточной аренды выше, чем в Москве и Питере, свидетельствует аналитика ЦИАН. Иркутск, который находится в рейтинге на 16-м месте, обошёл такие города, как Краснодар, Красноярск и Тюмень.

– Пятое лето подряд проходит в России на фоне “бурного развития внутреннего туризма”. Недостаток гостиниц, логистические ограничения в южных регионах, сложности с поездками в другие страны – все это приводит к повышенному спросу на посуточную аренду квартир и, как следствие, к росту расценок на размещение в них, – считают эксперты ЦИАН.

Стоимость посуточной аренды в ТОП-20 городов по объему предложения

Место Город Базовая ставка аренды 1-комнатной квартиры, тыс. руб.,

cентябрь 2024 г. 1 Владивосток 6,3 2 Зеленоградск 5,4 3 Геленджик 5,3 4 Сочи 5,0 5 Москва 4,7 6 Казань 4,2 7 Нижний Новгород 4,1 8 Санкт-Петербург 4,0 9 Калининград 3,8 10 Кисловодск 3,8 11 Анапа 3,4 12 Екатеринбург 3,2 13 Новосибирск 3,1 14 Ростов-на Дону 3,1 15 Махачкала 2,9 16 Иркутск 2,9 17 Уфа 2,8 18 Красноярск 2,8 19 Краснодар 2,7 20 Тюмень 2,7

Источник: данные ЦИАН

По итогам 9 месяцев 2024 г. средняя базовая ставка аренды однушки в РФ достигла 3,5 тыс. руб. Это на 13% больше, чем в начале года.

Наиболее впечатляющую динамику роста стоимости аренды в этом году продемонстрировали Владивосток (+60%), Геленджик (+30%) и Зеленоградск (+28%).

– Аренда в столице Приморского края традиционно достигает максимальных годовых значений в начале сентября (этому способствуют и климатические особенности местности и проведение Восточного экономического форума). Аренда в Геленджике подорожала после относительно скромных темпов роста в прошлом году, а рост расценок в Калининградской области отражает высокий интерес к этому региону, где можно сочетать морской отдых с экскурсионным. Из локаций “поездок выходного дня” в лидеры роста ставок в 2024 г. вырвался Нижний Новгород, опередив популярные направления прошлых лет (Казань и Махачкалу), – поясняют аналитики ЦИАН.