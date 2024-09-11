В Иркутской областной детской клинической больнице открылись два новых отделения

В Иркутске создается высокотехнологичный Центр сердечно-сосудистой детской хирургии под руководством хирурга мирового уровня Юрия Козлова. Впервые за 30 лет в регионе открылось специализированное детское отделение кардиохирургии и рентгенэндоваскулярных методов исследования. Проект поддержал основатель ИНК Николай Буйнов. Общая сумма пожертвований партнера – более 200 млн. рублей.

Проект также поддержали Сбербанк, Иркутский масложиркомбинат, Ангарский азотно-туковый завод, ООО «Траст» и «Друза», Фонд «Нужна операция» и хоккейный клуб «Энергия». Общий объем поддержки составил 441 млн рублей.

Каждый год в Иркутской области в операции на сердце нуждаются около 350 детей. Только половине из них помощь оказывается в Иркутске на базе областной клинической больницы. Остальным приходится ехать в клиники Красноярска, Томска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Отделение оснащено современным оборудованием: предусмотрены новейшие аппараты ИВЛ, реанимационные системы для новорожденных, системы мониторинга физиологических показателей, инфузоматы, аппарат искусственного кровообращения. С помощью высокотехнологичного медицинского аппарата ангиографа под воздействием рентгеновского излучения можно визуализировать просвет сосудов и полостей сердца. истончений сосудистых стенок. Ангиография считается самой достоверной и точной из всех методов диагностики.

– Ангиограф открывает невероятные возможности для диагностики и лечения не только заболеваний сердца, но и сосудов другой локализации. Это оборудование — единственное за Уралом на данный момент. Мы очень признательны за то, что проект этих отделений воплотился в жизнь, за этим стоят сотни людей, среди которых губернатор, бизнес-сообщество, меценаты. Всех нас объединяет то, что нам не безразлично здоровье и счастье детей, живущих в Иркутской области, – отметил главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

– Кардиохирургическое отделение будет принимать в среднем 500 пациентов в год. Сегодня мы осмотрели палаты, операционную, палату интенсивной терапии, все сделано по высоким стандартам. Двигаемся к нашей следующей цели – строительству новой областной детской клинический больницы, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Операции маленьким пациентам будут проводить опытные врачи, в том числе приглашенный кардиохирург Алексей Попов, работавший в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, а также Федеральном центре высоких медицинских технологий города Калининграда.

– Для меня большое удовольствие и честь помогать команде Юрия Андреевича Козлова, детской медицине и выводить ее на совершенно новый уровень. Ведь в новом отделении будут помогать не только детям Иркутской области. Здесь будут спасать маленьких людей из разных регионов. Сегодня и власть, и общество меняют к лучшему детское здравоохранение. И каждый человек может внести свой посильный вклад. Присоединяйтесь к клубу друзей больницы, и пусть дети будут здоровыми! – поделился Николай Буйнов.

Это не первый вклад основателя ИНК в развитие медицинской инфраструктуры детской хирургии региона. В 2023 году при поддержке ИНК и Николая Буйнова для Иркутской государственной областной детской клинической больницы приобрели оборудование для проведения сложных кардиохирургических операций, а в 2021г. на базе медучреждения открыли самую высокотехнологичную цифровую детскую операционную в Сибири и на Дальнем Востоке.

Для Ивано-Матренинской детской клинической больницы в 2019 году было закуплено оборудование для проведения малоинвазивных операций у новорожденных и младенцев, всего в мире насчитывается не более десяти подобных комплексов. Иркутск стал первым российским городом, где есть данное оборудование.