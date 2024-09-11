Клава Кока, Burito, GAYAZOV$ BROTHER$, Fabrika и DJ Zolotov «перезарядили» Братск

На грандиозный осенний музыкальный марафон «Братск. Перезарядка», который прошел на главной площади города, приехали самые популярные звезды российской поп-музыки – Клава Кока, Burito, GAYAZOV$ BROTHER$, Fabrika и DJ Zolotov. За 8 часов невероятного концерта под открытым небом побывали более 45 тысяч зрителей.

Новый формат городского праздника братчанам очень понравился. Помимо концертной программы были представлены интерактивные площадки, организованы конкурсы, в которых можно было выиграть призы и получить подарки. В самый пик концерта на площади ТКЦ «Братск-АРТ» собрались порядка 25 тысяч жителей. По словам самих горожан, восемь часов пролетели как один миг.

Хотя погода выдалась ненастная, братчане укрывались от дождя под зонтами и спасались дождевиками, но уходить никто не собирался. Главная звезда вечера – Клава Кока. Братчане ждали поп-сенсацию с нетерпением и устроили ей по-настоящему теплый, «братский» прием. Даже самые маленькие горожане «отжигали» под песни артистки.

– Концерт вообще замечательный, «бомба»! Я рад, что к нам приезжают звезды, которые известны по всей России. Клава Кока, братья Гаязовы – чтобы позитивно было, чтобы братчане заряжались эмоциями, – Константин, гость музыкального марафона «Перезарядка».

Яркий праздник стал настоящей «подзарядкой» для братчан. Горожане выразили надежду снова принять звездных гостей. Клава Кока, в свою очередь, пообещала вернуться вновь, ведь ей устроили не только теплый прием, но и проводили громкими овациями.