Иркутяне назвали желаемый МРОТ

Показатель растет два года подряд. Об этом свидетельствуют данные SuperJob.

В Иркутске желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 52 200 руб., в декабре прошлого года эта сумма была равна 41 200 руб., в августе 2023 – 40 800 руб., а в ноябре 2022 – 37 100 руб.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ – у москвичей: в среднем 60200 рублей в месяц. Сейчас в столице минимальный размер оплаты труда в 2 раза ниже – 29 389 руб. За год фактический МРОТ был увеличен на +18,5%, а запросы москвичей к размеру минимальной оплаты труда с декабря 2023 года выросли на треть.

На втором месте – Хабаровск с пожеланиями к уровню МРОТ в размере 56000 руб. в месяц.

На третьем – Санкт-Петербург. В северной столице желаемый МРОТ составляет 55800 рублей (ожидания выросли на 30%), фактический – 28 750 руб. (+15% за год)

В топ-5 городов с самыми высокими пожеланиями по МРОТ также вошли Владивосток (55700 рублей в месяц) и Екатеринбург (53400 рублей).

Самые скромные ожидания – в Рязани (45800 рублей в месяц, +17% к декабрю 2023 года), Кирове и Липецке (по 46700 рублей, +25%).