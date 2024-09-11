Иркутский выпускник «Школы фермера» получил 300 тыс. рублей на развитие агробизнеса

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова вручила сертификат на развитие аграрного бизнеса выпускнику федерального проекта РСХБ «Школа фермера» Артему Короткову. Его бизнес-план по организации производства сыра «Горгонзола» признан лучшим в конкурсе «Грант АгроБизнеса» среди выпускных работ участников четвертой волны образовательного проекта.

Выделенные средства победитель планирует направить на приобретение климатической камеры для созревания сыра или пастеризатор молока. Новый цех откроется весной будущего года, он будет входить в состав сыродельного предприятия «Иркутский сыровар», руководит которым также выпускник «Школы фермера» Алексей Тарасов. Начинающий предприниматель рассказал, что не ожидал победить в конкурсе.

«Я даже не мечтал о призовом фонде. Про себя подумал – пусть выиграет тот, кому нужнее. Свой бизнес-план я начал писать еще зимой, поскольку заранее знал, что пойду учиться и очень хотел приступить к реализации самостоятельного проекта. Я хоть и не новичок в сельском хозяйстве – получил второе высшее образование на базе Иркутского аграрного университета и в сыроварении около десяти лет. Но, несмотря на это, решил дополнить базу знаний в «Школе фермера». И не ошибся – узнал много нового и познакомился с другими фермерами, с которыми продолжаю общаться до сих пор. И вообще – этой профессии можно учиться всю жизнь», – резюмировал молодой бизнесмен.

Вместе с другими слушателями предприниматель прошел подготовку на базе Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского по направлению «Организация фермерского хозяйства», где за три месяца получил обширную теоретическую подготовку, изучил правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, а также познакомился с новейшими агротехнологиями.

Наталья Баркова поблагодарила победителя и выразила уверенность, что средства гранта пойдут на благие цели.

«Наблюдая за такими активными учениками и влюбленными в свое дело молодыми предпринимателями, можно с уверенностью сказать, что агробизнес – один из самых динамично развивающихся сегментов в АПК Иркутской области. Уверена, что полученные знания и опыт позволят победителю проекта реализовать намеченные планы и в будущем в регионе появится новое успешное предприятие. Мы всегда готовы оказать поддержку в развитии фермерства региона», – прокомментировала Наталья Баркова.