Ставки аренды жилья в Иркутске выросли на 5,2%

«Однушки» подорожали на 7,5%, «двушки» – на 5,4%, «трешки» – на 2,8%. Данные приводит портал «Мир квартир».

Аренда квартир в Иркутске подорожала на 5,2%. «Однушки» набрали 7,5% и подорожали до 29,4 тыс. рублей; «двушки» – 5,4%, до 35,1 тыс. рублей; «трешки» – 2,8%, до 42 тыс. рублей. Город находится на 15 месте по динамике цен.

№ Город 1-комн, руб./мес. Прирост за август 2-комн, руб./мес. Прирост за август 3-комн, руб./мес. Прирост за август 12 Улан-Удэ 30698 3,8% 36486 17,2% 44874 14,4% 15 Иркутск 29493 7,5% 35137 5,4% 42049 2,8% 18 Новосибирск 29015 1,5% 35914 1,8% 42246 -0,8% 35 Красноярск 25525 7,7% 35133 13,0% 40871 3,4%

Самым дешевым городом сегодня является Белгород, где однокомнатное жилье стоит 15,5 тыс. рублей, двухкомнатное – 19 тыс. руб., трехкомнатное – 24,2 тыс. рублей.

Самый дорогой город в России – конечно, Москва. «Однушки» здесь сдаются в среднем за 52,4 тыс. рублей, «двушки» – за 64 тыс. рублей. «трешки» – за 74,9 тыс. рублей.

«За один только август аренда квартир по всей стране подорожала больше, чем за весь 2 квартал. Так сказалась на рынке жилья отмена льготной ипотеки: вместо покупки своей квартиры, которая стала недоступна для многих семей, люди арендуют жилплощадь. Спрос вырос, а предложение сократилось: однокомнатных квартир на рынке стало меньше на 26%, двухкомнатных – на 18%, трехкомнатных – на 8%. Мы ожидаем продолжения и усиления данной тенденции. В этом году динамика арендных ставок за 3 квартал, которая обычно и так высока из-за сезонного роста спроса, видимо, побьет все рекорды», – полагает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала.