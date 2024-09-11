Ставки аренды жилья в Иркутске выросли на 5,2%

«Однушки» подорожали на 7,5%, «двушки» – на 5,4%, «трешки» – на 2,8%. Данные приводит портал «Мир квартир».
Аренда квартир в Иркутске подорожала на 5,2%. «Однушки» набрали 7,5% и подорожали до 29,4 тыс. рублей; «двушки» – 5,4%, до 35,1 тыс. рублей; «трешки» – 2,8%, до 42 тыс. рублей. Город находится на 15 месте по динамике цен.
|
№
|
Город
|
1-комн, руб./мес.
|
Прирост за август
|
2-комн, руб./мес.
|
Прирост за август
|
3-комн, руб./мес.
|
Прирост за август
|
12
|
Улан-Удэ
|
30698
|
3,8%
|
36486
|
17,2%
|
44874
|
14,4%
|
15
|
Иркутск
|
29493
|
7,5%
|
35137
|
5,4%
|
42049
|
2,8%
|
18
|
Новосибирск
|
29015
|
1,5%
|
35914
|
1,8%
|
42246
|
-0,8%
|
35
|
Красноярск
|
25525
|
7,7%
|
35133
|
13,0%
|
40871
|
3,4%
Самым дешевым городом сегодня является Белгород, где однокомнатное жилье стоит 15,5 тыс. рублей, двухкомнатное – 19 тыс. руб., трехкомнатное – 24,2 тыс. рублей.
Самый дорогой город в России – конечно, Москва. «Однушки» здесь сдаются в среднем за 52,4 тыс. рублей, «двушки» – за 64 тыс. рублей. «трешки» – за 74,9 тыс. рублей.
«За один только август аренда квартир по всей стране подорожала больше, чем за весь 2 квартал. Так сказалась на рынке жилья отмена льготной ипотеки: вместо покупки своей квартиры, которая стала недоступна для многих семей, люди арендуют жилплощадь. Спрос вырос, а предложение сократилось: однокомнатных квартир на рынке стало меньше на 26%, двухкомнатных – на 18%, трехкомнатных – на 8%. Мы ожидаем продолжения и усиления данной тенденции. В этом году динамика арендных ставок за 3 квартал, которая обычно и так высока из-за сезонного роста спроса, видимо, побьет все рекорды», – полагает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала.