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Доля российских заемщиков моложе 30 лет за год выросла

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года единственной группой заемщиков, доля которых выросла в общей возрастной структуре российских заемщиков, оказались граждане моложе 30 лет. Так, за год их доля увеличилась на 2,6 процентного пункта (п.п.) и достигла 19,1%.

В то же время в традиционно самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,4 п.п. (до 26,7%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан от 50 до 60 лет – на 0,6 п.п. (до 15,5%), от 40 до 50 лет – на 0,4 п.п. (до 24,2%) и старше 60 лет – на 0,2 п.п. (до 14,5%).

В июле 2024 года самые большие доли граждан моложе 30 лет в структуре российских заемщиков в регионах РФ отмечены в:

  • Тюменской обл. (20,7%),
  • Санкт-Петербурге (20,2%),
  • Пермском крае (20,1%),
  • Республике Татарстан (20,1%),
  • Краснодарском крае (20,0%).

В свою очередь наименьшие доли заемщиков данного возраста зафиксированы в:

  • Тульской обл. (17,0%),
  • Алтайском крае (17,1%),
  • Ханты-Мансийском АО (17,2%),
  • Приморском крае (17,5%),
  • Кемеровской обл. (17,5%).

В Москве доля самых молодых заемщиков в июле 2024 года составила 19,8%.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле 2024 года самую серьезную динамику роста доли граждан моложе 30 лет продемонстрировали:

  • Тюменская обл. (+2,7 п.п.),
  • Новосибирская обл. (+2,4 п.п.),
  • Челябинская обл. (+2,4 п.п.),
  • Красноярский край (+2,4 п.п.),
  • Свердловская обл. (+2,4 п.п.).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 2,1 п.п. и 1,9 п.п. соответственно.

«С каждым годом процесс предоставления розничных кредитов становится все более технологичным и удобным, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. При этом в основном этой возможностью пользуются именно молодые заемщики, не являющиеся большими сторонниками офлайн-кредитования. В то же время розничные кредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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