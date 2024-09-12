Riverang принес "ГорСтрою" серебряную награду

ГОРСТРОЙ получил серебряную награду в номинации «Буклет – презентация «Дом у воды RIVERANG». Иркутский девелопер был отмечен в рамках 13-й ежегодной премии Wow Awards 2024, организованной в рамках WOW FEST — международного фестиваля маркетинга и креатива в недвижимости в Москве.

Фото из архива компании

Члены жюри, среди которых известные маркетологи России и стран СНГ, представители креативного кластера, федеральных и отраслевых СМИ, специалисты DIGITAL-, PR- и IT-направлений рассмотрели более 400 заявок из 40 городов. Участие приняли 150 девелоперов и 150 агентств.

Оценка проводилась в номинациях: позиционирование, коммуникации, pos-материалы, Digital Offline, маркетинг ТЦ, универсальная.

Фото из архива компании

- На протяжении последних пяти лет наша компания реализует несколько крупных и амбициозных проектов. Среди них жилые комплексы «Скандинавия», «Riverang» и новый проект «Звезды». Каждый из комплексов – это результат работы профессионального коллектива «ГорСтроя». Премия за продвижение аутентичного проекта «Riverang» в публичном поле, - демонстрация комплексного подхода в нашей работе. Реализуемые нами современные технические решения дополняются яркими проектами в области позиционирования наших жилых комплексов, рассказал генеральный директор компании "ГОРСТРОЙ" Николай Кузаков.

Николай Кузаков. Фото А. Федорова

ЖК «Riverang» — это строящийся объект бизнес-класса, расположен в Октябрьском районе на берегу Ангары. Проект клубного формата представлен четырьмя восьмиэтажными секциями с большой двухуровневой парковкой, расширенной инфраструктурой сферы услуг. В рамках проекта спланировано более 30 разных вариантов квартир, включая видовые студии, квартиры с мастер-спальнями и окнами в ванных комнатах, квартиры формата «хайфлэт» с высотой потолков 7,1 метра, пентхаусы на верхних этажах. В проекте предусмотрено благоустройство и озеленение двора, оснащение его спортивными комплексами и детскими площадками.

* WOW AWARDS - премия, определяющая лучшие рекламные и коммуникационные проекты компаний рынка недвижимости, самый эффектный и эффективный креатив отрасли.