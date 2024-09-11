Названы причины энергодефицита в Сибири

Из-за недостаточного финансирования оборудование перестало отвечать современным требованиям потребителей, рассказал «Российской Газете» заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак.

Системный оператор Единой энергосистемы России спрогнозировал на 2029 год дефицит электричества в юго-западной части Объединенной энергосистемы Сибири, ОЭС Востока и юго-западной части ОЭС Юга. Но проблемы с энергоснабжением в этих регионах возникли уже этим летом. По мнению Минэнерго, причина в "тотальном недофинансировании энергетики".

«Недофинансирование привело к тому, что резервов мощности не так много, как хотелось бы, а достаточно большой объем оборудования имеет высокий износ. По сути, находится в неудовлетворительном состоянии. Но вместе с тем ситуация, еще раз повторю, прогнозируемая. Энергетики готовы к тому, что даже если будут какие-то аварии, то они будут в максимально короткие сроки устранены, а энергоснабжение восстановлено», – говорит Евгений Грабчак.

Одной из причин энергодефицита стала и стихийная частная застройка. Жители пригорода редко следят за энергоэффективностью домов, а в качестве отопления используют дешевую электроэнергию. В результате все тепло выходит – «греют улицу» – говорят энергетики.

Ранее правительство провело конкурс на 780 МВт новой генерации на юго-востоке Сибири. Теперь новые энергоблоки появятся на Иркутской ТЭЦ-11, расположенной в Усолье-Сибирском, на ТЭЦ-2 ТГК-14 в Улан-Удэ и на Харанорской ГРЭС.