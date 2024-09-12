«За стагнацией всегда идет подъем». Александр Старовойтов – о ситуации на рынке новостроек

Рынок недвижимости переживает очередную «эпоху турбулентности». Как живется региональным застройщикам и покупателям без льготной ипотеки? Что происходит с продажами? И стоит ли ждать снижения цен на новостройки? Об этом порталу SIA.RU рассказал Александр Старовойтов, разработчик маркетинговой концепции ЖК «Автограф».

О рынке: «Мы в начале турбулентности»

По словам Александра Старовойтова, колебания на рынке недвижимости – явление нормальное. «За последние 10-15 лет рынок не раз шел то вверх, то вниз. Сейчас – очередная яма, можно сказать, рынок нащупывает свое дно. Но после стагнации всегда идет фаза подъема. Такие волны – естественный процесс для рынка недвижимости», – утверждает Александр. Эксперт прогнозирует, что нынешняя ситуация турбулентности продлится еще несколько месяцев: «Пока мы в самом ее начале».

О ценах: «Строить качественно, но дешево – нереально»

По словам Александра, некоторые покупатели в текущей ситуации откладывают приобретение недвижимости, ожидая, что цены на новостройки будут снижаться. «Как показывает практика, подобные прогнозы не сбываются», – комментирует эксперт. По его словам, ожидание идеального момента может привести к упущенным возможностям: никаких объективных предпосылок для снижения цен нет.

Девелоперы могут корректировать стоимость квадратного метра, оптимизируя процессы строительства, используя более дешевые материалы, сокращая объемы коммуникаций и инфраструктуры. «Но такая экономия на качестве влечет за собой компромиссы в уровне комфорта, что неприемлемо для большинства современных покупателей, – отмечает Александр. – Если мы хотим строить жилье, отвечающее современным запросам, снижать цену – объективно, нереально».

О спросе: «Людям нужно качественное жилье»

«Сейчас однозначно рынок потребителя», – отмечает Александр Старовойтов. По его наблюдениям, иркутяне всё чаще обращают внимание на комфорт и удобство при выборе квартир, выбирают продуманные объекты, отвечающий требованиям с точки зрения наполнения, социальной инфраструктуры, локации.

«Мы с ЖК «Автограф» вышли на рынок в период турбулентности, но видим, что интерес к проекту уже два месяца только растет. Это еще раз подтверждает, что достойные проекты всегда будут находить своего потребителя. Высоких, пиковых продаж не будет, но достаточные, нормальные – да», – делится Александр.

По его словам, сегодня одной из центральных становится тема рефинансирования ипотечных кредитов. Ключевая ставка сейчас находится на высоком уровне и, по прогнозам, может вырасти еще до конца года. «Однако эксперты предполагают, что в 2025 году она, скорее всего, начнет снижаться, так как сохранять ее на нынешнем уровне долго будет невозможно. В этот период у клиентов появится возможность перейти на более выгодные условия ипотечного кредитования, рефинансировав тот кредит, который они оформили ранее».