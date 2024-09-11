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АТБ поддержал концерт казахстанского ансамбля FORTE TRIO в Красноярске

Азиатско-Тихоокеанский банк выступил спонсором концертов государственного ансамбля Республики Казахстан FORTE TRIO в рамках XXII Международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа 2024» в Красноярске. 5 сентября в Малом концертном зале им. И. В. Шпиллера Красноярской краевой филармонии состоялся первый концерт музыкантов, второй концерт пройдёт на этой же площадке 7 сентября.

FORTE TRIO – один из самых известных камерных ансамблей Казахстана. Коллектив исполняет произведения разных эпох и направлений, неоднократно выступал на самых престижных сценах Азии и Европы. В состав трио входят скрипач Максат Джусупов, виолончелист Мурат Нарбеков и основатель и художественный руководитель – пианист, профессор Казахского национального университета искусств Тимур Урманчеев.

«Азия-Сибирь-Европа» – масштабный международный проект Красноярского камерного оркестра. Он проводится ежегодно с 2001 года под патронатом главы города Красноярска. В фестивале принимают участие крупнейшие музыканты Евразии.

«АТБ стремится поддерживать проекты, которые способствуют укреплению и развитию регионов, где банк ведёт бизнес. Этот музыкальный фестиваль – социально и экономически значимое мероприятие для Красноярского края. Оно не просто является уникальной возможностью продемонстрировать культурное богатство Сибири и страны в целом, но и создаёт атмосферу творческого взаимодействия и обмена опытом лучших представителей исполнительской культуры России и зарубежных стран. Для АТБ очень почётно оказать содействие в организации этого статусного события и обеспечить участие в нем именитого коллектива FORTE TRIO», – директор территориального управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия Елена Елисеева.

Перед концертом в здании администрации Красноярска прошла официальная встреча делегации АТБ с главой города Владиславом Логиновым. На встрече состоялось знакомство с руководящим составом администрации, организаторами фестиваля и музыкантами. Участники встречи обсудили важность фестиваля «Азия-Сибирь-Европа» для региона и значимую роль партнёров в реализации мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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