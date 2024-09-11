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Накопительный счёт «АТБ. Счёт» – наиболее выгодный по версии Банки.ру

Финансовый ресурс Банки.ру оценил накопительные счета различных банков. Наиболее выгодным предложением оказался накопительный «АТБ. Счёт» со ставкой до 17% годовых.

Аналитики предположили, сколько можно заработать за полгода, если положить на накопительный счёт 100 000 рублей и каждый месяц пополнять его на 10 000 рублей. При оценке обращали внимание на условия: взяли предложения без сложных условий в виде обязательных трат по карте банка, платных подписок или необходимости получать на карту банка зарплату или пенсию.

Хотя проценты у накопительных счетов со временем могут меняться, для расчётов взяли неизменную ставку, которую предлагали банки на момент написания статьи.

В результате у Азиатско-Тихоокеанского банка оказались наиболее привлекательные условия. Доход за шесть месяцев составил 10 858,1 рубля – самый высокий по сравнению с другими предложениями.

Напомним, что проценты по «АТБ. Счёт» начисляются на среднемесячный остаток, что позволяет получать доход даже при размещении средств на 1 день. Дополнительные условия или ограничения по максимальной сумме на счёте отсутствуют. Положить средства и снять их с накопительного счёта можно в любое время.

Все накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ознакомиться с условиями и получить более подробную информацию можно на странице «АТБ.Счет», в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2VfnxvHfqz8

/ Сибирское Информационное Агентство /
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