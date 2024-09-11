АКРА повысило кредитный рейтинг и улучшило прогноз ББР Банка

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг ББР Банк (АО) до уровня BB(ru), изменив прогноз на «ПОЗИТИВНЫЙ».

Повышение кредитного рейтинга ББР Банк (АО) (далее — ББР Банк, Банк) обусловлено повышением оценки достаточности капитала до сильной при сохранении ограниченной оценки бизнес-профиля, слабой оценки риск-профиля и удовлетворительной позиции по фондированию и ликвидности.

Изменение прогноза со «Стабильного» на «Позитивный» отражает ожидания АКРА относительно возможного повышения оценки риск-профиля, учитывая снижение уровня проблемной и потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле банка.

ББР Банк — кредитная организация, входящая в сотню наиболее крупных российских банков и занимающаяся преимущественно кредитованием юридических лиц, а также размещением средств на межбанковском рынке, при этом фондирование банка осуществляется за счет средств физических и юридических лиц.