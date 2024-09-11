ББР Банк повысил ставки по вкладам до 18,25%

– Максимальная ставка составляет 18,25 % годовых. Получить такую доходность можно разместив средства от 1 млн руб. во вклад "Яркая звезда" на срок 395 дней. Полные условия всей линейки вкладов здесь, – говорится в сообщении банка.
Аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 13 сентября. Сейчас она составляет 18%, эксперты допускают повышение до 19-20% годовых. Это означает, что несмотря на уже заметно выросшие ставки по депозитам, возможно дальнейшее повышение процентов по ним. По мнению руководителя продуктов и сервисов банка «Дом.РФ» Никиты Казанцева, нельзя исключать, что до конца года ставки могут вырасти еще на 1–1,5 п. п.
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