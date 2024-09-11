Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Приморского края на ВЭФ

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина и руководитель департамента развития бизнеса и инфраструктуры Альфа-Банка Дмитрий Витман.

Соглашение предусматривает совместное развитие социальных и инвестиционных проектов, а также различных программ, направленных на повышение финансовой грамотности населения. В частности, планируется участие Альфа-Банка в семинарах, конференциях и круглых столах с предпринимателями и жителями по актуальным вопросам. Также стороны договорились о совместной работе по развитию социального партнерства на территории Приморского края, направленного на повышение уровня жизни и комфорта населения региона.

«Благодарим Альфа-Банк за проделанную работу и надеемся на дальнейшее продуктивное взаимодействие с таким крупным и надёжным партнёром", — отметила Вера Щербина, председатель правительства Приморского края.

За успешную реализацию социальных инициатив коллектив Альфа-Банка был награжден благодарственным письмом от имени губернатора Приморского края.

«Альфа-Банк давно сотрудничает с правительством края в рамках социального направления. Подписанием данного соглашения мы закрепили эту работу и подтвердили серьёзность наших совместных планов на будущее. Альфа-Банк постоянно участвует в реализации социальных проектов. Мы спонсируем мероприятия, связанные с развитием спорта, финансовой грамотности, участвуем в организации праздничных, развлекательных мероприятий. Особенно важно для нас делать это в удалённых от столицы региона малых городах», — рассказал Дмитрий Витман, руководитель департамента развития бизнеса и инфраструктуры Альфа-Банка.

Кроме того, на полях ВЭФ Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным Федеральным Университетом – одним из крупнейших вузов России.